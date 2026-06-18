В котлах размером с бассейн: как готовят стритфуд, ставший туристической сенсацией Узбекистана

Гастрономический туризм переживает новый бум, и в топе мировых трендов оказался не изысканный европейский "Мишлен", а аутентичный азиатский стритфуд.

Если ещё несколько лет назад туристы ехали в Ташкент ради исторических достопримечательностей и восточных базаров, то сегодня у многих маршрут начинается с другого места — ресторана "Beshqozon", который превратился в настоящую гастрономическую достопримечательность.

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Как готовят узбекскую звезду соцсетей?

Заведение "Beshqozon" специализируется только на одном главном блюде – узбекском плове. Однако именно это и сделало его знаменитым.

Здесь готовят еду в огромных казанах прямо на глазах у посетителей, а сам процесс больше напоминает театральное шоу, чем обычное приготовление обеда.

Ежедневно в "Beshqozon"приходят тысячи людей – как местных жителей, так и туристов со всего мира. Многие путешественники признаются, что специально включают ресторан в свой маршрут после того, как увидели видео в TikTok, Instagram или YouTube.

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Немного о цифрах

Особое внимание привлекают гигантские котлы, в которых одновременно готовят сотни порций плова. По данным заведения и многочисленным отзывам туристов, в одном таком котле могут одновременно готовить до 1 тонны плова, чего хватает на несколько тысяч порций.

Посетители могут пройти мимо открытой кухни, понаблюдать за работой поваров, сделать фото и только потом сесть за стол.

Несмотря на мировую популярность, цены в заведении остаются довольно демократичными. Стандартная порция фирменного плова стоит около 50–52 тысяч узбекских сум, что по текущему курсу составляет примерно 150–170 гривен. За эти деньги посетитель получает щедрую порцию традиционного плова с мясом, а по желанию может заказать дополнительные ингредиенты или сет.

Стоимость знаменитого плова / beshqozon.uz

Название "Beshqozon" переводится как "пять котлов", хотя сегодня их количество может быть больше. Именно масштаб, открытость процесса и аутентичность сделали заведение одним из самых известных гастрономических символов Узбекистана.