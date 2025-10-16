Его персонажи не стареют, а шутки остаются актуальными уже более 30 лет. Мультсериал, который стартовал еще в 1989 году, стал самым длинным в истории телевидения и настоящим культурным феноменом.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на EBSCO.

Какой мультсериал выходит уже более 35 лет?

Мультсериал "Симпсоны", создан Мэттом Грейнингом, стал самым длинным сериалом в истории телевидения, непрерывно выходит в прайм-тайм с 17 декабря 1989 года.

Сериал рассказывает о семье Симпсонов, которая состоит из отца Гомера, матери Мардж и их детей Барта, Лизы и Мэгги, которые живут в вымышленном городе Спрингфилд. Сериал с иронией показывает обыденность типичной семьи, высмеивая социальные проблемы.

Симпсоны / Фото Courtesy Everett Collection

Несмотря на то, что герои не стареют, сюжетные линии постоянно развиваются, отражая современные события и социальные изменения, мастерски сочетая юмор с сатирическими комментариями о жизни в Америке.

Сериал получил положительные отзывы критиков и десятки наград, среди которых – 34 премии "Эмми". Он также стал вдохновением для многих анимационных проектов, созданных для взрослой аудитории.

Влияние "Симпсонов" на культуру является значительным, а герои и фразы из сериала давно стали частью поп-культуры.

Когда выйдет новый полнометражный фильм "Симпсоны"?

Культовый мультсериал "Симпсоны" возвращается на большие экраны. 20th Century Studios официально объявила в своем аккаунте в Instagram о производстве второго полнометражного фильма, который станет продолжением кассового хита 2007 года.

"Симпсоны" вернутся на большие экраны в 2027 году / Фото 20th Century Studios

Новый, пока без названия, фильм выйдет 23 июля 2027 года. Детали сюжета создатели также пока держат в тайне.

Интересно! Первый фильм "Симпсоны в кино", выпущен в 2007 году, собрал в мировом прокате более 536 миллионов долларов.

Почему персонажи в "Симпсонах" желтые?