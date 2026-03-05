Вы удивитесь, откуда достали эти зерна: как получают самый дорогой кофе в мире

Самым дорогим кофе в мире является Black Ivory. Килограмм стоит 3 000 долларов, а 40 граммов стоит примерно 150 долларов, чего хватает на две чашки.

Главная причина такой стоимости – сложный и чрезвычайно трудоемкий процесс производства, пишет The Takeout.

Почему кофе Black Ivory такой дорогой?

Ягоды арабики, выращенные в Таиланде, скармливают слонам. Их содержание обходится недешево, кроме того компания уверяет, что выплачивает тайским смотрителям достойную зарплату, ведь часть их работы заключается в переборке слоновьих экскрементов, чтобы найти зерна.

При этом из 35 килограммов ягод в итоге получают лишь около килограмма готового кофе. Дополнительно на цену влияет эксклюзивность. Black Ivory Coffee – единственная компания, применяющая именно этот метод. Ежегодно производится лишь примерно 225 килограммов этого кофе, что делает продукт ограниченным и эксклюзивным.

Самый дорогой в мире кофе добывают из экскрементов слонов / Фото Unsplash

Прохождение зерен через пищеварительный тракт слонов существенно влияет на вкус. Во время ферментации уменьшается горечь и усиливается естественная сладость. В результате получается ароматный напиток с травянистыми и фруктовыми нотами.

Некоторые считают, что уникальный вкусовой профиль объясняется тем, что зерна взаимодействуют с другими компонентами растительного рациона слонов. Такой кофе почти не имеет горечи, из-за которой люди обычно добавляют сахар или молоко.

Какой еще кофе получают подобным образом?

В перечень самого дорогого кофе мира входит и Kopi Luwak. По данным Food Republic, чашка этого экзотического напитка может стоить до 100 долларов. Мировой рынок Kopi Luwak в 2021 году оценивали в 6,5 миллиарда долларов, а к 2030 году, по прогнозам, он может вырасти до 10 миллиардов.

Одной из ключевых причин высокой стоимости является дефицит продукта и сложность его традиционного производства. Kopi Luwak считают одним из самых редких сортов кофе в мире.

Зерна кофе Kopi Luwak являются одними из самых редких в мире / Фото Unsplash

Изготовление этого напитка невозможно без участия пищеварительной системы пальмовых циветт. И хотя сбор экскрементов диких животных является относительно экологическим способом производства, отдельные компании, стремясь увеличить прибыли, содержат циветт в ненадлежащих условиях и кормят их исключительно кофейными ягодами, чтобы нарастить объемы производства.

Какая страна является лидером по потреблению кофе?