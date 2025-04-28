Друг самых известных людей своего времени: что нужно знать о самом известном потомке Тараса Шевченко

Тарас Шевченко, который умер 10 марта 1861 года, своих детей не имел, хотя и существуют различные легенды и версии. Однако у великого Кобзаря было немало племянников, которые продолжили род и берегли память о своем известном родственнике.

Одним из самых известных потомков Тараса Шевченко является художник Фотий Красицкий. Что о нем стоит знать – рассказывает 24 Канал.

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Чем прославился Фотий Красицкий

Фотий был внуком Екатерины Шевченко – сестры Кобзаря. С ранних лет он был вынужден работать, но имел такой же талант к рисованию, как и его дядя. Поэтому в 15 лет он собрал свои рисунки и пошел учиться к Николаю Мурашко. Финансировал обучение талантливого юноши композитор Николай Лысенко. Позже Красицкий учился в Санкт-Петербурге. Затем вернулся в Киев.

Одну из первых картин Красицкого, "Гость из Запорожья", приобрели за 600 рублей. Это была полугодовая зарплата учителя гимназии.



"Гость из Запорожья", Фотий Красицкий

Фотия Красицкого в интеллигентных кругах называли "милый Фотя" и он был знаком с тогдашней элитой. Более того – писал потреты Леси Украинки, Ивана Франко, Михаила Грушевского, Дмитрия Яворницкого, Михаила Старицкого, Николая Садовского, Елены Пчилки и других.



Портрет Леси Украинки авторства Фотия Красицкого

Большевики расстреляли зятя Фотия и отправили в ссылку одну из его дочерей. Однако сам Фотий сначала избежал репрессий. Более того, в Киеве даже открыли его выставку, но она просуществовала только 1 день, потому что открытие состоялось 21 июня 1941 года – за день до начала немецко-советской войны.

Красицкий оказался в немецкой оккупации, ведь на фоне волнений у него случился инфаркт. Когда ему полеглашо – присоединился к патриотическим деятелям, которые работали над восстановлением Украины. Во время освободительной борьбы Красицкий писал портрет Симона Петлюры, однако так и не закончил его, поэтому зал учредительного собрания Украинской Национальной Рады украшал завершенный потрет главы Директории.



Фотий Красицкий / Фото УВАН

Нацисты вывезли в Германию младшую дочь художника, а НКВД преследовали его после того, как захватили Киев, ведь ему инкриминировали коллаборационизм. На фоне этого в 1944 году внучатый племянник Тараса Шевченко умер.