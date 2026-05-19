Люди живут здесь уже 11 тысяч лет: какой самый старый город мира
- Один из городов на Ближнем Востоке считается одним из древнейших в мире с непрерывной историей заселения, насчитывая около 11 тысяч лет.
- Среди важных достопримечательностей города есть руины Телль-эс-Султана и Дворец Хишама, известный своими мозаиками.
Город, которому более 11 тысяч лет, до сих пор остается одним из главных претендентов на звание старейшего в мире, который непрерывно заселяется. Речь идет о древнем поселении на территории Палестины, история которого достигает еще IX тысячелетия до нашей эры.
О том, в каком городе люди живут уже 11 тысяч лет, пишет IFLScience.
Какой самый старый город в мире, что до сих пор существует?
Иерихон, возраст которого оценивают примерно в 11 тысяч лет, считают одним из древнейших городов на планете, что сохранилось до наших дней. Археологи установили, что на этой территории в течение тысячелетий сменяли друг друга различные поселения, а отдельные части города и его известные оборонительные стены могли появиться еще около 9 000 года до нашей эры.
Город также называют старейшим укрепленным поселением в мире. В то же время исследователи до сих пор спорят, был ли он населен непрерывно, ведь существуют версии, что в определенные периоды Иерихон оставался заброшенным на многие века.
При этом древние руины расположены не в пределах современного Иерихона, а в Телль-эс-Султан, которая находится примерно в двух километрах к северу от нынешнего центра города.
Какие исторические памятники сохранились до наших дней в городе?
По данным The Jerusalem Post, сегодня одной из главных достопримечательностей Иерихона являются руины Телль-эс-Султана, расположенные в историческом центре города. Именно здесь сохранились следы древнейших цивилизаций.
Неподалеку от руин расположен Источник Елисея, или Фонтан Елисея, которое считают одним из самых известных и популярных мест для фото в Иерихоне. Оно привлекает внимание не только своей архитектурой, но и важным археологическим и культурным значением. На стенах источника можно увидеть надпись "Старейший город в мире", что ежегодно привлекает сюда тысячи туристов.
Также в Иерихоне сохранились памятники времен халифата Омейядов, в частности Дворец Хишама, построенный в 743 – 744 годах. Он известен своими мозаиками и лепниной, вдохновленными римскими термами. Эти элементы отделки хорошо сохранились по сей день.
Некоторые остатки Дворца Хишама сейчас можно увидеть в Музее Рокфеллера в Иерусалиме.
Какой самый старый украинский город?
Ранее мы рассказывали о том, что на берегу Дуная в Одесской области расположена Килия, которую считают самым старым городом Украины. В 2018 году городской совет официально определил датой ее основания 682 год до нашей эры, поэтому город стал старше Киева, Чернигов и Белгород-Днестровский.
В то же время историки отмечают, что непрерывное существование Килии с античных времен пока не имеет окончательного научного подтверждения. Еще во времена древних греков на этом месте функционировал порт на Дунае.
Сегодня Килия является небольшим городом у границы с Румынией, который привлекает туристов домашним вином, дунайской селедкой и клубникой. Путешественники говорят, что город сочетает атмосферу древности с видом советской провинции 1960 – 1970-х годов, и именно это создает его особый колорит.