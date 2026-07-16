Самый старый ресторан в мире работает уже 300 лет: что там можно попробовать

В мире есть заведения, пережившие империи, революции и мировые войны. Одно из них уже три столетия непрерывно принимает гостей и до сих пор готовит блюда по традиционным рецептам.

О ресторане, который официально считается старейшим в мире и по-прежнему пользуется популярностью как среди местных жителей, так и среди туристов, читаем в журнале Smithsonian Magazine.

Где находится старейший ресторан мира?

Ресторан Sobrino de Botín в Мадриде открылся еще в 1725 году и занесен в Книгу рекордов Гиннеса как старейший ресторан в мире, непрерывно работающий на одном месте.

Заведение расположено недалеко от знаменитой площади Пласа-Майор. Его основали француз Жан Ботен и его жена.

После смерти владельцев ресторан перешел к их племяннику, поэтому и получил название Sobrino de Botín ("Племянник Ботена").

Самая большая гордость ресторана – дровяная печь, которая, по словам владельцев, не гасла с момента открытия заведения. Именно в ней уже почти 300 лет готовят фирменные блюда.

Что заказывают чаще всего?

Главный гастрономический символ ресторана – cochinillo asado, или запеченный молочный поросенок. Его готовят в старинной печи до хрустящей корочки, а мясо настолько нежное, что его традиционно можно разрезать даже краем тарелки.

Еще одно знаковое блюдо – cordero asado, то есть запеченный ягненок. Также в меню есть классические испанские супы, колбасы, хамон, морепродукты, домашние десерты и местные вина.

Несмотря на статус туристической достопримечательности, ресторан продолжает работать как семейное заведение и придерживается традиционной испанской кухни.

Блюда из меню ресторана / инстаграм: @restaurante_botin

Здесь бывали известные писатели

Одним из самых известных гостей ресторана был Эрнест Хемингуэй, который часто посещал Botín во время пребывания в Испании. Именно это заведение писатель упомянул в финале романа "И солнце восходит".

По легенде, здесь также некоторое время работал молодой Франсиско Гойя еще до того, как стал одним из величайших художников Испании. Хотя историки отмечают, что документальных подтверждений этому немного, эта история давно стала частью легенды ресторана.

Почему он до сих пор популярен?

Секрет популярности Botín – не только в его возрасте. Заведение сохранило исторические интерьеры XVIII века, традиционную кухню и способ приготовления блюд, который почти не изменился за сотни лет.

Сегодня сюда приходят не только за ужином, но и за возможностью буквально прикоснуться к истории – попробовать блюда, которые готовят в печи, работающей уже почти три столетия.