Вызывает мурашки по коже: откуда взялось жуткое название городка на Подолье

Название звучит так, будто его придумали для фильма ужасов, но Сатанов – вполне реальный городок в Хмельницкой области. Он расположен на берегу Збруча, имеет более шестисот лет письменной истории и даже собственные минеральные воды.

Несмотря на ассоциации с нечистой силой, у происхождения названия есть несколько объяснений. Одно из них связывает его с римскими легионерами, другое – с молдавским словом, а третье вообще отсылает к турецким преданиям, пишет 24 Канал.

Откуда взялось название Сатанов

Одна из версий связывает название с молдавским словом "sat", которое переводится как "село". Мол, из-за контактов местного населения с молдаванами поселение могло получить такое название. В то же время эта версия не имеет окончательного научного подтверждения.

Еще более интересная легенда касается римских легионеров. По преданию, во II веке нашей эры войско императора Траяна достигло берегов Збруча. Уставший центурион якобы спросил солдат на латыни: "Sat an non?" – то есть "Хватит или идем дальше?". Воины ответили "Sat!" – "Хватит!". Так, по-видимому, и возникло название поселения.

Существует также предание о турецких воинах, которые якобы не смогли захватить местную крепость и назвали эту землю проклятой.

Однако эти истории относятся к народной традиции, а не к достоверно установленным фактам.

Чем Сатанов удивляет сегодня

Одной из самых известных достопримечательностей являются руины Сатановского замка XV–XVI веков. Рядом сохранились старинные городские ворота, которые когда-то были частью оборонительной системы поселения.

Не менее интересна местная синагога – одна из древнейших в Восточной Европе. Ее датируют XVI веком, хотя точное время постройки остается предметом исследований. Когда-то в Сатанове существовала большая еврейская община, а сама синагога выполняла не только религиозную, но и оборонительную функцию.

Также неподалеку расположен Свято-Троицкий монастырь, который в свое время был важным духовным и просветительским центром Подолья. А сам Сатанов входит в территорию национального природного парка "Подольские Товтры".

Сегодня Сатанов известен еще и минеральными водами, в частности "Збручанской", и санаторно-курортным отдыхом.