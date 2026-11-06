Викликає мороз по шкірі: звідки походить моторошна назва містечка на Поділлі

Попри асоціації з нечистою силою, походження назви має кілька пояснень. Одне з них пов'язує її з римськими легіонерами, інше – з молдовським словом, а ще одне взагалі відсилає до турецьких переказів, пише 24 Канал.

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Звідки взялася назва Сатанів

Одна з версій пов'язує назву з молдовським словом "sat", яке перекладається як "село". Мовляв, через контакти місцевого населення з молдованами поселення могло отримати таке найменування. Водночас ця версія не має остаточного наукового підтвердження.

Ще цікавіша легенда стосується римських легіонерів. За переказом, у II столітті нашої ери військо імператора Траяна дісталося берегів Збруча. Втомлений центуріон нібито запитав солдатів латиною: "Sat an non?" – тобто "Досить чи йдемо далі?". Воїни відповіли "Sat!" – "Досить!". Так начебто й виникла назва поселення.

Є також переказ про турецьких воїнів, які нібито не змогли захопити місцеву фортецю та назвали цю землю проклятою.

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Однак ці історії належать до народної традиції, а не до достовірно встановлених фактів.

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Чим Сатанів дивує сьогодні

Однією з найвідоміших пам'яток є залишки Сатанівського замку XV – XVI століть. Поруч збереглася старовинна міська брама, яка колись була частиною оборонної системи поселення.

Не менш цікава місцева синагога – одна з найдавніших у Східній Європі. Її датують XVI століттям, хоча точний час спорудження залишається предметом досліджень. Колись у Сатанові існувала велика єврейська громада, а сама синагога виконувала не лише релігійну, а й оборонну функцію.

Також неподалік розташований Свято-Троїцький монастир, який свого часу був важливим духовним і просвітницьким осередком Поділля. А сам Сатанів входить до території національного природного парку "Подільські Товтри".

Сьогодні Сатанів відомий ще й мінеральними водами, зокрема "Збручанською", та санаторно-курортним відпочинком.