Без этого не стать сценаристом: какое странное требование есть в Голливуде и при чём здесь печатная машинка

Многие уверены, что для написания сценария достаточно открыть текстовый редактор и начать печатать. Но оказывается, даже шрифт может решить судьбу вашей работы.

Именно об этом малоизвестном факте рассказала пользовательница @kira_morehodova в социальной сети Threads.

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Почему шрифт так важен для индустрии?

Блогер Kira Morehodova пишет о кино. По её словам, в Голливуде сценарии на протяжении десятилетий оформляют исключительно шрифтом Courier 12.

Использование популярных шрифтов Times New Roman или Arial не соответствует профессиональным стандартам, поэтому такой документ рискует остаться без внимания продюсеров или редакторов.

Примеры шрифта Courier 12 / @kira_morehodova

На первый взгляд такое требование кажется странным, однако у него есть вполне практическое объяснение. Courier – это моноширинный шрифт, созданный ещё во времена печатных машинок. Его особенность в том, что каждый символ – независимо от того, широкая это буква или узкая – занимает одинаковое количество места на странице.

Именно благодаря этому в киноиндустрии появилось правило, которое значительно облегчает планирование будущего фильма: одна страница сценария примерно равна одной минуте экранного времени.

Если режиссёр или продюсер получает текст объёмом 120 страниц, он сразу может оценить, что фильм продлится около двух часов. Такой принцип помогает ещё на этапе чтения сценария прогнозировать бюджет, количество съёмочных дней, график работы актёров и общий производственный процесс.

Фактически один шрифт стал своеобразным инструментом для точных расчетов, без которого сложно представить современное кинопроизводство.

Неудивительно, что этот факт быстро стал вирусным в сети. Многие пользователи признались, что и не подозревали: казалось бы, обычный шрифт до сих пор играет такую важную роль в создании голливудских фильмов, а его история напрямую связана со старыми печатными машинками.