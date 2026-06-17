Саме цей маловідомий факт розказала користувачка @kira_morehodova у соцмережі Threads.

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Чому шрифт дуже важливий для індустрії?

Блогерка Kira Morehodova пише про кіно. За її словами, у Голлівуді сценарії десятиліттями оформлюють лише шрифтом Courier 12.

Використання популярних Times New Roman чи Arial не відповідає професійним стандартам, тому такий документ ризикує залишитися без уваги продюсерів або редакторів.

Приклади шрифту Courier 12 / @kira_morehodova

На перший погляд, така вимога здається дивною, однак вона має цілком практичне пояснення. Courier – це моноширинний шрифт, створений ще за часів друкарських машинок. Його особливість у тому, що кожен символ – незалежно від того, широка це літера чи вузька – займає однакову кількість місця на сторінці.

Саме завдяки цьому в кіноіндустрії з'явилося правило, яке значно полегшує планування майбутнього фільму: одна сторінка сценарію приблизно дорівнює одній хвилині екранного часу.

Якщо режисер чи продюсер отримує текст на 120 сторінок, він одразу може оцінити, що стрічка триватиме близько двох годин. Такий принцип допомагає ще на етапі читання сценарію прогнозувати бюджет, кількість знімальних днів, графік акторів і загальний виробничий процес.

Фактично один шрифт став своєрідним інструментом для точних розрахунків, без якого складно уявити сучасне кіновиробництво.

Не дивно, що цей факт швидко став вірусним у мережі. Багато користувачів зізналися, що й не підозрювали: здавалося б, звичайний шрифт досі відіграє таку важливу роль у створенні голлівудських фільмів, а його історія напряму пов'язана зі старими друкарськими машинками.