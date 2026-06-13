Артистка цирку Анна поділилася у своєму інстаграмі робочим графіком та розповіла, що за гучною фразою про "6 хвилин роботи на день" приховується набагато більше годин підготовки.

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Як насправді виглядає робочий графік артистки цирку?

За її словами, ранок зазвичай починається зі спортивної зали. Вона виконує близько 45 хвилин кардіотренування та ще приблизно 30 хвилин силових вправ, хоча такі заняття відбуваються не щодня. Після цього артистка витрачає близько години на збори та підготовку, а далі кілька годин присвячує репетиціям і відпрацюванню номерів.

Робочий графік артистки цирку / інстаграм an_stelmakh

Окрему увагу вона приділяє розминці, яка займає ще близько 20 – 30 хвилин перед виходом на сцену. Анна зазначає, що сам цирковий номер триває лише близько шести хвилин, однак за цими хвилинами стоять години фізичної підготовки, тренувань та відновлення.

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Після виступу вона знову повертається до занять і додаткових вправ. Артистка також звернула увагу, що її день не обмежується коротким виступом, адже більшу частину часу займає саме робота над собою.

Тому не варто оцінювати чужу роботу лише за тим, що бачить глядач. Кілька хвилин виступу на сцені є результатом багатогодинних тренувань, підготовки та фізичних навантажень.