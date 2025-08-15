Мало кто знает, но Scorpions едва не исчезли в начале 80-х. Все из-за того, что группа чуть не потеряла свой главный голос.

Почему группа Scorpions могла исчезнуть?

В начале 80-х легендарный фронтмен группы Scorpions Клаус Майне оказался на грани завершения карьеры – он полностью потерял голос. Причиной стали изнурительные гастроли, надрывный стиль исполнения и отсутствие правильной вокальной техники.

Это привело к тому, что связки фронтмена не выдержали нагрузки. Врачи прогнозировали, что петь он больше не сможет.

Группа Scorpions / Фото GettyImages

Майне был готов уйти из группы, чтобы не тянуть группу на дно, но гитарист Рудольф Шенкер отказал ему.

Без тебя мы уже не Scorpions. Я верю, что ты вернешься, и мы подождем столько, сколько надо,

– заявлял Шенкер.

После этого у Майне было две сложные операции, месяцы реабилитации и повторное обучение говорить и петь. Уже через полгода Майне вернулся, а группа записала один из своих самых успешных альбомов – Blackout, хиты из которого звучат и сегодня.

