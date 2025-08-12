По случаю этого праздника 24 Канал собрал подборку самых известных украинских песен в мире. О самых популярных наших песнях за рубежом рассказываем в материале.

Интересно Один из чартов заполонили россияне: что слушают украинцы в августе

"Ой у лузі червона калина"

Песня Степана Чарнецкого, написана в 1914 году сначала стала гимном Украинских сечевых стрельцов. Также ее часто исполняли в Украинской повстанческой армии. В 2022 году, в первые дни полномасштабного вторжения, фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк исполнил эту песню в Киеве, который готовился к обороне от российского нашествия. После этого песня стала снова популярной. При чем не только в Украине. Гимн УСС часто исполняют иностранные исполнители в знак поддержки Украины. Она стала одним из символов борьбы в российско-украинской войне.

"Ой у лузі червона калина": смотрите видео

"Плакала"

В 2018 году группа KAZKA выпустила альбом KARMA, особую популярность из которого приобрел трек "Плакала". Эта песня стала самой популярной в истории современного шоубизнеса, потому что клип на нее посмотрели более 481 миллион раз. Это абсолютный рекорд среди украинских музыкальных клипов.

KAZKA – "Плакала": смотрите видео

"Червона рута"

Эту песню называют народной, но в Украине едва ли не каждый знает ее автора. Бессмертный хит, написан несомненно легендарным и выдающимся композитором Владимиром Ивасюком. Отсчет популярности этого хита ведут с 1971 года и за несколько десятилетий она стала едва ли не самым известным украинским хитом всех времен. Также эту песню выполняют часто и зарубежные артисты. Например, итальянский певец Тото Кутуньо выполнял "Червоную руту" на концертах в Украине.

Владимир Ивасюк, Назарий Яремчук и Василий Зинкевич – "Червона рута": смотрите видео

"Шум"

Украина – самая успешная страна на Евровидении, ведь каждый раз квалифицируется в большой финал. И многие украинские песни с конкурса стали популярными хитами – "Дикие танцы", "1944", Dancing Lasha Tumbai, "Стефания", Teresa & Maria и другие. Однако если говорить об успехе в мировых чартах, то несомненно в историю входит хит группы Go-A, с которым они представили Украину в 2021 году в Роттердаме.

"Шум" стал лидером ряда европейских чартов, а сам группы получил бешеную популярность за рубежом. Украинскую "весняночку" перепело немало участников Евровидения 2021 года и до сих пор ее вспоминают как одну из самых ярких песен за всю историю конкурса.

Go-A – "Шум": смотрите видео

"Щедрик"

Украинская песня, которая стала символом рождественских праздников. В западном мире ее знают как Carol of the bell, что является англоязычной версией украинского народного "Щедрика", музыку к которому сделал легендарный Николай Леонтович.

Представить Рождество без этой колядки сейчас невозможно. Однако куда сложнее представить себе то, что сейчас идет уничтожение города, где родилась одна из версий "Щедрика", сейчас уничтожают россияне. Речь идет о Покровске – городе в Донецкой области, вокруг которого сейчас идут ожесточенные бои.

"Щедрик": смотрите видео

Конечно, мир знает еще немало украинских песен, что и неудивительно, учитывая богатство украинского песенного наследия, которое ежегодно становится только больше.