З нагоди цього свята 24 Канал зібрав добірку найвідоміших українських пісень у світі. Про найпопулярніші наші пісні за кордоном розповідаємо в матеріалі.

"Ой у лузі червона калина"

Пісня Степана Чарнецького, написана у 1914 році спершу стала гімном Українських січових стрільців. Також її часто виконували в Українській повстанській армії. У 2022 році, в перші дні повномасштабного вторгнення, фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хливнюк виконав цю пісню в Києві, який готувався до оборони від російської навали. Після цього пісня стала знову популярною. При чому не тільки в Україні. Гімн УСС часто виконують іноземні виконавці на знак підтримки України. Вона стала одним із символів боротьби в російсько-українській війні.

"Плакала"

У 2018 році гурт KAZKA випустив альбом KARMA, особливої популярності з якого набув трек "Плакала". Ця пісня стала найпопулярнішою в історії сучасного шоубізнесу, бо кліп на неї переглянули понад 481 мільйон разів. Це абсолютний рекорд серед українських музичних кліпів.

"Червона рута"

Цю пісню називають народною, але в Україні чи не кожен знає її автора. Безсмертний хіт, написаний безсумнівно легендарним і видатним композитором Володимиром Івасюком. Відлік популярності цього хіта ведуть з 1971 року і за кілька десятиліть вона стала чи не найвідомішим українським хітом усіх часів. Також цю пісню виконують часто і закордонні артисти. Наприклад, італійський співак Тото Кутуньйо виконував "Червону руту" на концертах в Україні.

"Шум"

Україна – найуспішніша країна на Євробаченні, адже щоразу кваліфікується до великого фіналу. І багато українських пісень з конкурсу стали популярними хітами – "Дикі танці", "1944", Dancing Lasha Tumbai, "Стефанія", Teresa & Maria та інші. Проте якщо говорити про успіх у світових чартах, то безсумнівно в історію входить хіт гурту Go-A, з яким вони представили Україну у 2021 році в Роттердамі.

"Шум" став лідером низки європейських чартів, а сам гурту отримав шалену популярність закордоном. Українську "весняночку" переспівало чимало учасників Євробачення 2021 року і досі її згадують як одну з найяскравіших пісень за всю історію конкурсу.

"Щедрик"

Українська пісня, яка стала символом різдвяних свят. У західному світі її знають як Carol of the bell, що є англомовною версією українського народного "Щедрика", музику до якого зробив легендарний Микола Леонтович.

Уявити Різдво без цієї колядки зараз неможливо. Проте куди складніше уявити собі те, що зараз триває знищення міста, де народилася одна із версій "Щедрика", зараз знищують росіяни. Мова йде про Покровськ – місто на Донеччині, довкола якого зараз точаться найзапекліші бої.

Звісно, світ знає ще чимало українських пісень, що і не дивно, зважаючи на багатство української пісенної спадщини, яка щороку стає тільки більшою.