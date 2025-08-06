Добірку головних хітів в Україні станом на перший тиждень серпня 2025 року зібрав 24 Канал. Ми послуговувалися чартами Spotify, Apple Music, YouTube Music.

Цікаво В історії був один день, коли перестали працювати мільйони телефонів: і це сталося не випадково

Що слухають українці у серпні?

Сумарно у десятку кращих в трьох чартах увійшли 18 композицій. Найперше звернемо увагу на ті, котрі з'являються у всіх трьох рейтингах.

І почнемо ми з нової пісні від Анни Трінчер. Її новий хіт "Півонії" підкорив українців одразу на трьох стрімінгових сервісах (Spotify – 10-те місце, Apple Music – 3-тє місце, YouTube Music – 5-те місце). Кліп на цей трек за менш ніж 2 тижні уже зібрав понад 1,6 мільйона переглядів.

Анна Трінчер – "Півонії": дивіться відео

Дуетна робота коміків та шоуменів Івана Люленова й Артема Домницького "Шовковиця" уже другий місяць не виходить з чартів та не втрачає популярності (Spotify – 8-ме місце, Apple Music – 7-ме місце, YouTube Music – 8-ме місце). Кріп на пісню вже зібрав 4,8 мільйона переглядів.

Іван Люленов й Артем Домницький – "Шовковиця": дивіться відео

Неочікуваний дует з репером та військовослужбовцем YARMAK, яким здивувала Jerry Heil теж залишається в головних чартах країни (Spotify – 4-те місце, Apple Music – 5-те місце, YouTube Music – 9-те місце). Офіційне аудіо уже зібрало 8,7 мільйона прослуховуваннях тільки на YouTube.

Jerry Heil & YARMAK – "З якого ти поверху неба?": дивіться відео

Як жартують українці в мережі, возз'єднання гурту "Час і скло", тобто дует виконавців DOROFEEVA & POSITIFF, який вони представили рівно через 5 років після виходу прощального треку їх як дуету "Время и стекло" підкорив усі українські чарти та тримає "срібло" у двох із них (Spotify – 2-ге місце, Apple Music – 2-ге місце, YouTube Music – 4-те місце). За 3 тижні кліп на пісню переглянули 5,4 мільйона разів.

DOROFEEVA & POSITIFF – "Смак-печаль": дивіться відео

Абсолютним лідером українських чартів залишається хіт від виконавця DREVO, та, вочевидь, одна з найпопулярніших українських пісень цього року – "Смарагдове небо". Кріп на цю пісню переглянули уже 19 мільйонів разів.

DREVO – "Смарагдове небо": дивіться відео

Також пісня "Олєг" виконавця Шугар тримає "бронзу" у Spotify та YouTube Music, а "Врубай" від PARFENIUK на 6-му місці в YouTube Music та на 7-му у Spotify.

З 18 пісень, які увійшли в чарти, 12 є українськими, а 6 – іноземними. На жаль, через іноземних 5 є російськими. Особливо багато російських пісень слухають українці в Apple Music, де росіяни в десятці кращих посіли 10-те, 9-те, 8-ме та 4-те місця. Ще одна російська пісня опинилася на 5-му місці у Spotify.

Зауважимо, що днями емоційно щодо прослуховування російської музики в Україні висловився фронтмен гурту "Бумбокс" та військовослужбовець Андрій Хливнюк. Водночас співак вирішив не перекладати на українську свої російськомовні хіти, а зазначив, що працює над новими піснями.