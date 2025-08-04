Зараз таке складно уявити, проте усі телефони США та Канади перестали працювати і це трапилося навмисне. Чому так сталось – розповість 24 Канал з посиланням на портал History.com.

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Чому мільйони телефонів перестали працювати?

2 серпня 1922 року помер Александер Грем Белл – видатний американський науковець, який свого часу і винайшов телефон. Саме Грем Белл є батьком гаджета, без якого ми зараз не уявляємо свого життя. Звісно, винахідник створив ті самі "домашні телефони", які за десятки років перетворилися на багатофункціональні смартфони.

Видатний науковець раптово помер на 76-му році життя. Причиною стали цукровий діабет, на який він хворів, ускладнений анемією.



Александер Грем Белл / Фото Бібліотеки та архіву Канади

Похорон "батька" телефона відбувся через 2 дні, 4 серпня 1922 року. Під час похорону весь мобільний зв'язок у Північній Америці зник – 60 000 телефонних операторів протягом 5 хвилин не з'єднували жодних дзвінків. Це була свого роду символічна хвилина мовчання під час поховання Александера Грема Белла. Таким чином на кілька хвилин замовкли аж 13 мільйонів телефонів.

Цю подію не можна назвати збоєм, проте в історії не було більше випадків одночасного відімкнення такої кількості телефонів з будь-яких причин.