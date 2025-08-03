У СРСР Руста звинуватили у хуліганстві та незаконному перетині кордону, тому його засудили на 4 роки ув'язнення, але у в'язниці він провів понад рік. Про подальшу долю пілота розповість 24 Канал з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Як склалася доля Матіаса Руста?

28 травня 1987 року сталася виняткова подія, про яку згодом писали усі світові медіа. 18-річний німецький пілот Матіас Руст на легкому літаку Cessna 172 здійснив політ з Гамбурга, що у ФРН через Ісландію та Скандинавський півострів до Москви та успішно приземлився на Красній площі. Майже годину здивований натовп у центрі столиці СРСР спілкувався з німцем і він роздавав автографи, перш ніж його затримали радянські спецслужби.

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Радянська пропаганда швидко звинуватила Захід у провокації, бо нібито якби СРСР збила його, то це б призвело до конфлікту. Насправді ж сам Руст пояснював свій вчинок інакше – він хотів зустрітися з тодішнім очільником СРСР Міхаілом Горбачовим. Однак СРСР мусів вигадувати бодай якісь версії, які б пояснили, чому ППО не збила цей літак.

Після понад 400-денного терміну в московській в'язниці, Руст повернувся до ФРН. Щоправда, після його вчинку мрія про пілотування залишилася нездійсненною – йому відмовили у наданні ліцензії. Проте він став свого роду зіркою і в 1992 році відвідував Москву, проте цього разу більш законним шляхом.



Маршрут Руста у 1987 році / Фото Wikimedia

Та це було перше, але не останнє ув'язнення для Руста. Через рік після повернення до Німеччини він отримав 15 місяців ув'язнення за напад на дівчину з ножем, бо та відмовила йому в побаченні. У середині 90-х вирішив одружитися з донькою індійського торговця чаю, тому для цього прийняв індуїзм.

У 2000-х Руст отримував штрафи за дрібні крадіжки, одного разу він вкрав светр у магазині. Також його оштрафували за махінації з чеками. Згодом він оголосив себе професійним гравцем у покер, а через кілька років – інвестиційним аналітиком. Останні 13 років про діяльність Руста жодних новин немає.



Матіас Руст у 2012 році / Фото Getty Images

Руст вважає свій вчинок у 1987 році безглуздим, проте про нього не шкодує. шкодує він лише про те, що так і не зустрівся з Горбачовим ні тоді, коли прилетів до Москви, ні після краху СРСР.