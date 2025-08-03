В СССР Руста обвинили в хулиганстве и незаконном пересечении границы, поэтому его осудили на 4 года заключения, но в тюрьме он провел более года. О дальнейшей судьбе пилота расскажет 24 Канал со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Как сложилась судьба Матиаса Руста?

28 мая 1987 года произошло исключительное событие, о котором впоследствии писали все мировые медиа. 18-летний немецкий пилот Матиас Руст на легком самолете Cessna 172 совершил полет из Гамбурга, что в ФРГ через Исландию и Скандинавский полуостров в Москву и успешно приземлился на Красной площади. Почти час удивленная толпа в центре столицы СССР общалась с немцем и он раздавал автографы, прежде чем его задержали советские спецслужбы.

Как Мартин Руст прилетел в Москву: смотрите видео

Советская пропаганда быстро обвинила Запад в провокации, потому что якобы если бы СССР сбила его, то это бы привело к конфликту. На самом же деле сам Руст объяснял свой поступок иначе – он хотел встретиться с тогдашним главой СССР Михаилом Горбачевым. Однако СССР должен был придумывать хоть какие-то версии, которые бы объяснили, почему ПВО не сбила этот самолет.

После более 400-дневного срока в московской тюрьме, Руст вернулся в ФРГ. Правда, после его поступка мечта о пилотировании осталась несбыточной – ему отказали в предоставлении лицензии. Однако он стал своего рода звездой и в 1992 году посещал Москву, однако на этот раз более законным путем.



Маршрут Руста в 1987 году / Фото Wikimedia

Но это было первое, но не последнее заключение для Руста. Через год после возвращения в Германию он получил 15 месяцев заключения за нападение на девушку с ножом, потому что та отказала ему в свидании. В середине 90-х решил жениться на дочери индийского торговца чая, поэтому для этого принял индуизм.

В 2000-х Руст получал штрафы за мелкие кражи, однажды он украл свитер в магазине. Также его оштрафовали за махинации с чеками. Впоследствии он объявил себя профессиональным игроком в покер, а через несколько лет – инвестиционным аналитиком. Последние 13 лет о деятельности Руста никаких новостей нет.



Матиас Руст в 2012 году / Фото Getty Images

Руст считает свой поступок в 1987 году бессмысленным, однако о нем не жалеет. жалеет он только о том, что так и не встретился с Горбачевым ни тогда, когда прилетел в Москву, ни после краха СССР.