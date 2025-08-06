Подборку главных хитов в Украине по состоянию на первую неделю августа 2025 года собрал 24 Канал. Мы пользовались чартами Spotify, Apple Music, YouTube Music.

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Что слушают украинцы в августе?

Суммарно в десятку лучших в трех чартах вошли 18 композиций. В первую очередь обратим внимание на те, которые появляются во всех трех рейтингах.

И начнем мы с новой песни от Анны Тринчер. Ее новый хит "Півонії" покорил украинцев сразу на трех стриминговых сервисах (Spotify – 10-е место, Apple Music – 3-е место, YouTube Music – 5-е место). Клип на этот трек за менее чем 2 недели уже собрал более 1,6 миллиона просмотров.

Анна Тринчер – "Пионы": смотрите видео

Дуэтная работа комиков и шоуменов Ивана Люленова и Артема Домницкого "Шовковица" уже второй месяц не выходит из чартов и не теряет популярности (Spotify – 8-е место, Apple Music – 7-е место, YouTube Music – 8-е место). Крип на песню уже собрал 4,8 миллиона просмотров.

Иван Люленов и Артем Домницкий – "Шовковица": смотрите видео

Неожиданный дуэт с рэпером и военнослужащим YARMAK, которым удивила Jerry Heil тоже остается в главных чартах страны (Spotify – 4-е место, Apple Music – 5-е место, YouTube Music – 9-е место). Официальное аудио уже собрало 8,7 миллионов прослушиваний только на YouTube.

Jerry Heil & YARMAK – "С какого ты этажа неба?": смотрите видео

Как шутят украинцы в сети, воссоединение группы "Время и стекло", то есть дуэт исполнителей DOROFEEVA & POSITIFF, который они представили ровно через 5 лет после выхода прощального трека их как дуэта "Время и стекло" покорил все украинские чарты и держит "серебро" в двух из них (Spotify – 2-е место, Apple Music – 2-е место, YouTube Music – 4-е место). За 3 недели клип на песню посмотрели 5,4 миллиона раз.

DOROFEEVA & POSITIFF – "Смак-печаль": смотрите видео

Абсолютным лидером украинских чартов остается хит от исполнителя DREVO, и, очевидно, одна из самых популярных украинских песен этого года – "Смарагдове небо". Крип на эту песню посмотрели уже 19 миллионов раз.

DREVO – "Смарагдове небо": смотрите видео

Также песня "Олег" исполнителя Шугар держит "бронзу" в Spotify и YouTube Music, а "Врубай" от PARFENIUK на 6-м месте в YouTube Music и на 7-м в Spotify.

Из 18 песен, которые вошли в чарты, 12 являются украинскими, а 6 – иностранными. К сожалению, из-за иностранных 5 являются российскими. Особенно много российских песен слушают украинцы в Apple Music, где россияне в десятке лучших заняли 10-е, 9-е, 8-е и 4-е места. Еще одна российская песня оказалась на 5-м месте в Spotify.

Заметим, что на днях эмоционально относительно прослушивания российской музыки в Украине высказался фронтмен группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хлывнюк. В то же время певец решил не переводить на украинский свои русскоязычные хиты, а отметил, что работает над новыми песнями.