Мало хто знає, але Scorpions ледь не зникли на початку 80-х. Усе через те, що гурт мало не втратив свій головний голос.

Чому гурт Scorpions міг зникнути?

На початку 80-х легендарний фронтмен гурту Scorpions Клаус Майне опинився на межі завершення кар’єри – він повністю втратив голос. Причиною стали виснажливі гастролі, надривний стиль виконання та відсутність правильної вокальної техніки.

Це призвело до того, що зв'язки фронтмена не витримали навантаження. Лікарі прогнозували, що співати він більше не зможе.

Гурт Scorpions / Фото GettyImages

Майне був готовий піти з гурту, щоб не тягнути гурт на дно, але гітарист Рудольф Шенкер відмовив його.

Без тебе ми вже не Scorpions. Я вірю, що ти повернешся, і ми почекаємо стільки, скільки треба,

– заявляв Шенкер.

Після цього у Майне було дві складні операції, місяці реабілітації та повторне навчання говорити й співати. Уже за пів року Майне повернувся, а гурт записав один зі своїх найуспішніших альбомів – Blackout, хіти з якого лунають і сьогодні.

