Яка найдавніша українська пісня?

Найдавніша відома українська пісня "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш" з'явилася у XVI столітті.

Хоч вперше її надрукували лише у 1857 році у Відні, насправді її текст був знайдений ще у рукописах чеського поета Яна Благослава, який помер у 1571 році.

"Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш": дивіться відео

Сам Благослав зазначав, що почув цю пісню від мандрівника з Венеції. Дослідники припускають, що він міг бути українцем, адже у той час багато наших земляків вирушали за освітою до Італії.

Благослав із подивом писав, що ніколи раніше не чув цієї мови, але впізнав у ній повноцінну граматику. Поет наголошував, що це не діалект, а повноцінна, самостійна мова.

Однак сюжет пісні сповнений трагізму. У ній розповідається про дівчину, яка потрапила в полон до турків, сидить на березі Дунаю і благає річку допомогти їй повернутися додому.