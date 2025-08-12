Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @Dystreit на YouTube.

Какая самая древняя украинская песня?

Самая древняя известная украинская песня "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш" появилась в XVI веке.

Хотя впервые ее напечатали только в 1857 году в Вене, на самом деле ее текст был найден еще в рукописях чешского поэта Яна Благослава, который умер в 1571 году.

"Дунай, Дунай, почему смутен течешь": смотрите видео

Сам Благослав отмечал, что услышал эту песню от путешественника из Венеции. Исследователи предполагают, что он мог быть украинцем, ведь в то время многие наши земляки отправлялись за образованием в Италию.

Благослав с удивлением писал, что никогда раньше не слышал этого языка, но узнал в нем полноценную грамматику. Поэт подчеркивал, что это не диалект, а полноценный, самостоятельный язык.

Однако сюжет песни полон трагизма. В ней рассказывается о девушке, которая попала в плен к туркам, сидит на берегу Дуная и умоляет реку помочь ей вернуться домой.