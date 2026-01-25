Тайная слабость Леонардо да Винчи: из-за нее он оставил десятки шедевров незавершенными
- Леонардо да Винчи имел слабость, из-за которой многие его работы остались незавершенными.
- Его меценаты часто жаловались на медлительность работы, и даже угрожали отказом от оплаты, чтобы заставить его работать быстрее.
Леонардо да Винчи считают одним из самых гениальных людей в истории человечества. Однако мало кто знает, что он имел неожиданную слабость, которая существенно повлияла на его творческое наследие.
О том, почему художественное наследие да Винчи насчитывает довольно незначительное количество шедевров, рассказывает Preaching Today.
Почему заказчики ждали работы да Винчи годами?
Несмотря на мировую славу "Моны Лизы" и "Тайной вечери", реальное творчество да Винчи оказалось на удивление скромным. Существует менее 17 картин, которые можно однозначно приписать ему, и несколько из них так и остались незавершенными.
Причиной этого была хроническая склонность да Винчи к прокрастинации. Меценаты не раз жаловались на его медлительную работу художника. Иногда им даже прямо угрожать да Винчи отказом от оплаты, лишь бы заставить его работать.
Автопортрет Леонардо да Винчи / Фото Wikipedia
Даже над портретом "Мона Лизы" да Винчи работал более 15 лет, постоянно возвращаясь к нему и внося изменения. Еще более показательна история картины "Дева на скалах".
Художник должен был завершить работу за семь месяцев, однако сделал это только через 3 – 4 года. Все это время он отвлекался на научные исследования, технические проекты и новые идеи, которые казались ему важнее завершения уже начатого.
Картина "Мадонна в скалах" / Фото Wikipedia
По легенде, на смертном одре да Винчи попросил прощения "перед Богом и людьми за то, что оставил так много незавершенного".
Именно эта слабость – неумение доводить идеи до финала – сделала его наследие менее многочисленным.
Как был уничтожен величайший проект да Винчи?
Как пишет History Hit, самым масштабным заказом в карьере Леонардо да Винчи стала работа для миланского герцога Людовико Иль Моро. Проект под названием Gran Cavallo, или "Конь Леонардо", он начал в 1482 году.
Ее высота должна была превышать 7 метров, что сделало бы скульптуру самой большой конной статуей в мире в то время.
Леонардо посвятил почти 17 лет разработке и подготовке этого проекта. Однако реализовать замысел так и не удалось. В 1499 году французские войска захватили Милан.
Глиняную скульптуру солдаты использовали как мишень для стрельбы, в результате чего она была полностью уничтожена.
Какая картина да Винчи является самой дорогой в мире?
Картину "Спаситель мира" продали на аукционе Christie's в 2017 году за рекордную сумму – более 450 миллионов долларов. Впоследствии СМИ сообщили, что приобретение осуществляли от имени саудовского принца Бадера бин Абдуллы бин Мохаммеда бин Фархана аль-Сауда.
Сейчас полотно находится в собственности Министерства культуры Саудовской Аравии. "Спаситель мира" считается не только самым дорогим произведением искусства в мире, но и одним из самых противоречивых.
Часть исследователей сомневается, что картину полностью создал Леонардо да Винчи, указывая на несоответствия его характерному стилю. Анализ, проведенный Лувром в 2018 году, показал, что картину писали поэтапно, а руки и ладони были дописаны самим да Винчи позже.