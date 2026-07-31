Размытые селфи детей захватили соцсети: почему бренды массово их публикуют

Если в последнее время в ленте вам все чаще попадаются размытые селфи детей со странными наборами букв в подписи, это вовсе не случайность. Такие публикации массово появляются на страницах известных брендов по всему миру.

Благодаря этому вирусному тренду компании собирают миллионы просмотров и достигают высокого охвата аудитории. О том, как он возник и почему оказался столь успешным, рассказывает 24 Канал.

С чего все началось

Тренд появился благодаря посту саудовского бренда одежды Sahaba Abaya в инстаграме. Ребенок владельца якобы случайно опубликовал в официальном аккаунте размытое селфи с бессмысленной подписью из случайных символов.

Пост, который запустил тренд на "случайные" детские фото / Скриншот

Вместо того чтобы удалить пост, бренд решил оставить его в профиле. Неожиданно публикация привлекла огромное внимание пользователей и быстро стала вирусной. Вскоре этот формат начали повторять другие бренды.

Сначала этот тренд активно распространился на Ближнем Востоке, а впоследствии вышел далеко за его пределы. Среди компаний, которые уже использовали такой формат, – BMW, McDonald's, Pizza Hut, IKEA и многие другие.

Иностранные бренды начали публиковать "случайные" детские фото / Скриншоты

Постепенно тренд дошел и до Украины. Все больше украинских брендов также публикуют "случайные" детские селфи.

Почему этот тренд стал таким популярным

Главная причина успеха тренда – ощущение естественности. Вместо профессиональных фото и тщательно продуманных рекламных кампаний пользователи видят кадры, которые выглядят случайными и совсем не похожими на рекламу.

Такой контент перекликается с запросом аудитории на аутентичность, который в последнее время набирает популярность в соцсетях.

Украинские бренды подхватили тренд со "случайными" детскими фото / Скриншоты

Кроме того, в ленте, где люди привыкли натыкаться на рекламные фото, размытое детское селфи выглядит необычно. Из-за этого пользователи часто останавливаются, чтобы понять, действительно ли это случайная ошибка.

Кроме того, селфи детей ассоциируются с обычными жизненными ситуациями, когда малыши случайно берут телефон родителей. Благодаря этому даже большие компании выглядят менее официальными и ближе к своей аудитории.

В результате обычный на первый взгляд "случайный" пост превратился в один из самых заметных маркетинговых трендов последних недель. И, похоже, в ближайшее время таких фотографий в ленте станет еще больше.