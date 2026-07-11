Словно сказка ожила: в Украине есть село, где расписывают почти каждый дом

Когда-то расписные дома были обычным явлением во многих украинских селах, однако со временем эта традиция почти исчезла. Впрочем, в Хмельницкой области до сих пор есть место, где цветные орнаменты украшают фасады домов.

Почему село Самчики называют музеем под открытым небом, откуда взялась традиция расписывать дома и что символизируют знаменитые самчиковские орнаменты – об этом читаем в "Аутентичной Украине".

Почему дома стали цветными?

Массовая роспись стен в Самчиках – это не просто современный мурализм, а глубокая народная традиция, которую возродили местные художники и волонтеры.

В конце XIX – начале XX века здешние хозяйки расписывали дома не только ради красоты. Они верили, что пышные растительные узоры и птицы – это магические обереги, защищающие семью от сглаза, болезней и бедствий.

В отличие от известной Петриковки, самчиковская роспись выполняется массивным, тяжелым и зубчатым рисунком, который несколько напоминает гобеленовый орнамент.

После Второй мировой войны традиция едва не исчезла, но благодаря художникам-энтузиастам и грантовым арт-проектам село превратили в "живой музей". Профессиональные мастера вместе с волонтерами расписали дома, владельцы которых согласились годами не трогать фасады.

Сегодня традиция декоративной росписи села Самчики официально внесена в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины.

Уникальные росписи села Самчики: смотреть видео

Чем особенна роспись?

Мастера рисуют не просто абстрактные узоры, а целые истории из сказок, колядок и народных песен. Рисунок абсолютно плоский, выполняется большими элементами с характерными зубчатыми линиями.

Популярны мотивы изогнутого пера, зубчатой листвы и элементы росписи писанок (рожки, завитки, кресты).

Самчиковская роспись / Виктор Раковский

Самый любимый сюжет – вазон, прорастающий из писанки или желудя, как символ начала рода.

Количество сюжетных деталей на картине обычно не превышает семи. Чаще всего изображают птиц, казаков и украинских девушек.