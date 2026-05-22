Не "Друзья": какое странное название сначала хотели дать культовому сериалу

Изначально культовый сериал "Друзья" мог получить совсем другое название. Более того, даже сюжет должен был быть не таким, каким его знают миллионы зрителей сегодня.

О том, сколько названий сменил сериал "Друзья", рассказывает Mental Floss.

Какое название мог получить сериал "Друзья"?

В начале 1990-х соавторы сериала "Друзья" Дэвид Крейн и Марта Кауфман создали семистраничный питч для нового ситкома под названием "Insomnia Café".

Тогдашняя концепция значительно отличалась от финальной версии. В частности, центральной романтической линией должны были стать не Росс и Рейчел, а Джои и Моника.

После того, как телеканал NBC приобрел пилотный эпизод, проект начал меняться. Сериал переименовали в "Friends Like Us" ("Друзья, как мы"), а впоследствии тогдашний президент NBC Уоррен Литтлфилд предложил еще один вариант – "Across the Hall" ("Через коридор").

Актеры сериала "Друзья" / Фото GettyImages

Впрочем, на этом поиски не завершились. Перед стартом съемок шоу получило еще одно рабочее название – "Six of One" ("Шестеро за одного"). И лишь накануне премьеры создатели окончательно остановились на простом названии "Friends".

В итоге именно под этим названием сериал дебютировал 22 сентября 1994 года и стал одним из самых успешных ситкомов в истории телевидения.

Почему рассматривали именно эти названия?

Как сообщает IAMNOTASTALKER со ссылкой на книгу журналиста Сола Аустерлица "Generation Friends", идея названия сериала "Insomnia Café" могла возникнуть после того, как Марта Кауфман обратила внимание на одноименную кофейню в Лос-Анджелесе.

Автор книги пишет, что необычное заведение с диванами и неформальной атмосферой привлекло внимание сценаристки и подтолкнуло к размышлениям о шоу, в центре которого были бы друзья.

Для сериала "Друзья" рассматривали несколько названий / Фото GettyImages

Спустя годы это подтвердила Кауфман в интервью для Television Academy. Она рассказала, что идея сериала "Друзья" возникла, когда Кауфман и Крейн просто шли по улице Нью-Йорка и увидели реальное кафе "Insomnia Café".

О, это было бы крутое место для наших персонажей,

– подумали они.

Кауфман также вспоминает момент, когда им сообщили, что шоу ставят в выгодный слот – вечер четверга. Именно тогда NBC также предложила изменить название на "Friends". По словам Кауфман, когда Кевин Брайт узнал об этом, то сказал: "Можете называть нас хоть Кеворкяном".

То есть создатели были готовы на любое название, лишь бы только шоу запустили в хороший эфирный слот.

Почему "Друзья" могли распасться после первого сезона?

Ранее мы рассказывали, что после бешеного успеха первого сезона сериала "Друзья" студия Warner Brothers начала отдельно вести переговоры с актерами по поводу гонораров. Такой подход мог разделить команду.

Однако исполнитель роли Росса Дэвид Швиммер предложил коллегам действовать вместе и требовать одинаковых контрактов для всех. Несмотря на попытки студии предложить отдельным актерам более выгодные условия, шестерка звезд осталась единой.

Это решение было рискованным, ведь любого из них могли заменить. В результате стратегия сработала. Так актеры дошли от 22 тысяч долларов за серию на старте до миллиона долларов за эпизод в финальном сезоне.