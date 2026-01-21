Соцсети сходят с ума от этих кадров: как сделать трендовое фото с облаком пара на морозе

Зима принесла не только холода, но и новый тренд. Пользователи соцсетей массово выкладывают эффектные кадры, на которых они распыляют кипяток на морозе, превращая его в огромное белое облако.

Для того, чтобы воспроизвести вирусное фото понадобится только настоящий мороз и кипяток. О том, как правильно сделать такую фотографию, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Когда во Львове фиксировали рекордно низкую температуру воздуха

Как воспроизвести вирусное фото?

Соцсети заполонили сотни видео и фото, на которых люди с помощью воды создают удивительные кадры. Чтобы получить четкое "облако", а не просто лужу на снегу, важно учитывать несколько важных нюансов.

В соцсетях стали вирусными облака из пара: смотрите видео

Важно учитывать, что для удачного результата необходима только закипевшая вода и низкая температура воздуха, ведь чем сильнее мороз, тем выразительнее будет эффект.

Чтобы создать эффектное фото, воду нужно резко выплеснуть резким движением по дуге над собой или в сторону. Чтобы снимок выглядел еще эффектнее, стоит расположиться так, чтобы солнце было перед вами. Тогда его лучи будут проходить сквозь капли воды, создавая зрелищное сияние.

Соцсети заполонили кадры с облаками пары / Фото из инстаграма

Обратите внимание! Тренд предусматривает использование кипятка при низких температурах, поэтому следует быть максимально осмотрительными. Внезапный порыв ветра или неосторожное движение могут привести к тому, что горячая вода попадет на вас или людей рядом.

Добавим, что увиденное называется эффектом Мпембы, когда горячая вода при контакте с очень холодным воздухом мгновенно испаряется и конденсируется, образуя эффектное "облако".

Воспроизвести эффект Мпембы достаточно легко: смотрите видео

Кто первым обнаружил этот эффект?

Как пишет HowStuffWorks, этот феномен впервые заметил Эрасто Мпенба во время приготовления мороженого в школе.

Он обратил внимание, что смесь сахара и молока, которую поставили в морозильник почти сразу после кипячения, застыла раньше, чем другие порции, предварительно охлажденные до комнатной температуры.

На основе своего наблюдения Мпенба пришел к выводу, что когда два одинаковых объема воды - один с температурой 100 градусов, а другой 35 градусов – налить в одинаковые сосуды и поместить в морозильную камеру, то горячая вода превращается в лед быстрее холодной.

Почему возникает эффект Мпенби?