Как быстро почистить чеснок: кулинарный блогер проверил новый лайфхак и результат удивляет

В социальных сетях блогеры предлагают различные практические советы, как упростить бытовые проблемы. Популярным трендом является упрощенный вариант, как быстро почистить чеснок.

Известный кулинарный блогер Анатолий Добровольский публикует в своем TikTok видео, в которых проверяет различные советы, пишет 24 Канал. Довольно часто советы, которые дают в сети, разочаровывают, поскольку оказываются неудачными.

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Новый лайфхак, как быстро почистить чеснок

На этот раз кулинар проверил полезный совет, как быстро почистить чеснок в домашних условиях. Еще раньше в сети советовали поставить чеснок в кастрюлю и потрясти ее. Однако этот метод потерпел фиаско.

Шеф-повар Добровольский нашел еще один способ, как быстро почистить чеснок. Для этого нужно в банку с чесноком поставить бритвенное лезвие, после чего потрясти емкость.

Результат действительно впечатляет – благодаря этому способу кулинарному блогеру удалось быстро почистить чеснок.

Как быстро почистить чеснок: смотрите видео

Видео в TikTok кулинара о том, как быстро почистить чеснок, уже собрало более 60 тысяч лайков. Кроме того, более 4 тысяч пользователей добавили видео в "избранное".