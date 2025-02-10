Як швидко почистити часник: кулінарний блогер перевірив новий лайфхак і результат дивує
- Кулінарний блогер Анатолій Добровольський перевірив новий лайфхак для швидкого очищення часнику, використовуючи лезо для гоління в банці з часником.
У соціальних мережах блогери пропонують різні практичні поради, як спростити побутові проблеми. Популярним трендом є спрощений варіант, як швидко почистити часник.
Відомий кулінарний блогер Анатолій Добровольський публікує у своєму TikTok відео, в яких перевіряє різні поради, пише 24 Канал. Досить часто поради, які дають у мережі, розчаровують, оскільки виявляються невдалими.
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Новий лайфхак, як швидко почистити часник
Цього разу кулінар перевірив корисну пораду, як швидко почистити часник у домашніх умовах. Ще раніше у мережі радили поставити часник у каструлю і потрусити її. Однак цей метод зазнав фіаско.
Шеф-кухар Добровольський знайшов ще один спосіб, як швидко почистити часник. Для цього потрібно у банку з часником поставити лезо для гоління, після чого потрусити місткість.
Результат дійсно вражає – завдяки цьому способу кулінарному блогеру вдалося швидко почистити часник.
Як швидко почистити часник: дивіться відео
Відео у TikTok кулінара про те, як швидко почистити часник, вже зібрало понад 60 тисяч вподобайок. Крім того, понад 4 тисячі користувачів додали відео в "обране".