У цього явища є глибокі історичні корені. 24 Канал пояснює, чому в громадському транспорті Одеси заведено розраховуватися при виході

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Чому в Одесі за проїзд платять при виході

Основна причина, за словами одеситів, криється в тому, що раніше поїздки в громадському транспорті були досить короткими.

Найдовший маршрут на той час пролягав від вулиці Паустовського (нині – вулиця Лицарів Зимового походу) до вокзалу, а звідти – до вулиці Академіка Вільямса (нині – вулиця Євгена Чикаленка).

Лише наприкінці 90-х, із появою в Одесі автобусів-"Богданів", міська влада змогла розширити маршрути, і багато маршрутів стали розділяти за зонами оплати. Наприклад, якщо пасажир їхав у межах селища Котовського, вартість проїзду становила одну гривню, а до будинку меблів – півтори.

Автобус-"Богдан" / Фото Getty Images

Ця система виявилася зручною як для пасажирів, так і для водіїв: пасажири сідали в транспорт, а на виході повідомляли, на якій зупинці вони сідали в маршрутку, щоб визначити точну вартість.

До того ж такий підхід полегшував роботу водіям – їм не доводилося відволікатися на розрахунок під час руху. Хоча така практика проіснувала не довго, а сьогодні тариф є фіксованим незалежно від відстані, традиція оплачувати проїзд на виході збереглася й досі.