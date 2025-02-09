У этого явления есть глубокие исторические корни. 24 Канал объясняет, почему в общественном транспорте Одессы принято рассчитываться при выходе

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Почему в Одессе за проезд платят при выходе

Основная причина, по словам одесситов, кроется в том, что раньше поездки в общественном транспорте были достаточно короткими.

Самый длинный маршрут в то время пролегал от улицы Паустовского (ныне – улица Рыцарей Зимнего похода) до вокзала, а оттуда – до улицы Академика Вильямса (ныне – улица Евгения Чикаленко).

Только в конце 90-х, с появлением в Одессе автобусов-"Богданов", городские власти смогли расширить маршруты, и многие маршруты стали разделять по зонам оплаты. Например, если пассажир ехал в пределах поселка Котовского, стоимость проезда составляла одну гривну, а до дома мебели – полторы.

Автобус-"Богдан" / Фото Getty Images

Эта система оказалась удобной как для пассажиров, так и для водителей: пассажиры садились в транспорт, а на выходе сообщали, на какой остановке они садились в маршрутку, чтобы определить точную стоимость.

К тому же такой подход облегчал работу водителям – им не приходилось отвлекаться на расчет во время движения. Хотя такая практика просуществовала не долго, а сегодня тариф является фиксированным независимо от расстояния, традиция оплачивать проезд на выходе сохранилась до сих пор.