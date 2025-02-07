Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @derkachdmytro в TikTok.

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Кто был последним украинским гетманом

Блогер в TikTok рассказал, что последним украинский гетман – Вячеслав Чорновил.

Дело в том, что в 1991 году состоялась Большая казацкая рада. На ней Черновола избрали гетманом Украины,

– рассказал парень в видео.

Уже в 1992 году он созвал Переяславскую раду, где разорвал Переяславское соглашение с Россией, которое в 1654 году заключил еще Богдан Хмельницкий.

Что известно о Переяславском соглашении По условиям соглашения, Украина признавала верховенство Московии, получая военную и финансовую поддержку, но в обмен на это обязывалась оказывать помощь Москве в войнах и платить определенные дани. Соглашение позволило укрепить украинскую независимость в борьбе с Польшей, но одновременно привело к постепенной потере автономии Украины и интеграции в Московскую империю, что имело серьезные последствия для украинской государственности в будущем.

Чорновил был последним украинским гетманом: смотрите видео

"Понятно, что гетманство Черновола было чисто символическим", – отметил автор видео.