Блогер в TikTok, который рассказывает интересные истории, раскрыл малоизвестный факт о Гребенке, пишет 24 Канал. Оказывается, что песня, которую пел американец Луи Армстронг и первое издание Кобзаря – дело рук Гребенки.

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Как Гребенка связан с Шевченко и Армстронгом

Евгений Гребенка был близким другом Тараса Шевченко. Он родился 2 февраля 1812 года на Полтавщине и учился в Нежинской гимназии, где учился и Николай Гоголь.

Уже тогда Гребенка писал стихи и издавал рукописные журналы. Когда Тарас Шевченко еще был крепостным, то Гребенка стал его мостиком к свободе. Именно он познакомил Шевченко с людьми, которые помогли выкупить его из крепостного права.

Блогер рассказал интересные факты о Евгении Гребенке: смотрите видео

Как рассказал блогер, именно Гребенка инициировал первое издание Кобзаря в 1840 году.

Кроме того, Гребенка написал стихотворение, которое знает весь мир. Говорится о романсе "Глаза черные". И хотя музыку написал немецкий композитор Флориан Герман, без Гребенки этой песни просто бы не существовало.

Именно "Глаза черные" исполнил легендарный джазовый музыкант Луи Армстронг.

"Глаза черные" в исполнении Луи Армстронга: смотрите видео

Гребенка писал на украинском и русском, но в письмах он оставался украинцем. Он не только писал, а открыл школу для крестьянских детей, потому что верил, что образование меняет.