Цветет "Шелковица" или Как песня двух комиков разрывает TikTok и создала щемящий тренд

Комики Иван Люленов и Артем Домницкий выпустили песню "Шелковица". Она разрывает сеть и под нее появляются чувственные видео. Более того, и у самой песни интересная история появления.

Участники "Лиги смеха" в составе популярных команд "Ветераны Космических войск" (Домницкий) и "Стояновка" (Люленов) сначала опубликовали отрывок совместного трека и пообещали опубликовали его, когда появится 1 000 под этот звук в TikTok. Что из этого получилось – рассказывает 24 Канал.

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"Шелковица" разрывает сеть

Трек имеет простое звучание, которое запоминается. Пользователи сети говорят, что эта композиция однозначно вызывает у них ассоциации со школой. Возможно, именно с этим связан успех трека учитывая то, что май – время выпускных в школах и для тех, кто давно вышел из-за школьной парты – период ностальгии.

Иван Люленов и Артем Домницкий – "Шовковица": смотрите видео

Под "Шовковицу" появилось почти 5 тысяч видео в TikTok.

Действительно ли песня звучит так? – смотрите видео

Признавайтесь, у вас тоже так? – смотрите видео

Также под эту песню влюбленные пары делятся идеями для создания красивых парных фото, которые можно использовать как обои на телефоне.

Идея для совместного фото: смотрите видео

Или такая идея: смотрите видео

Также под эту песню публикуют видео военные. Например, один из самых популярных роликов под этот звук в TikTok – видео военных, которые только вернулись с позиций, что видно особенно по тому, на сколько обстрелян их автомобиль.

Сильное видео от наших воинов: смотрите видео

История вражеского вертолета: смотрите видео

Иван Люленов рассказал, как появилась эта песня. Слова к ней написал Артем Домницкий, а музыку – Люленов. Работа над треком началась еще на съемках клипа предыдущей коллаборации артистов. Куплеты песни дописывали в Кропивницком – во время концентра "Ветеранов Космических Войск" была объявлена тревога и находясь в укрытии было время на работу над треком.

Далее – отрывок в соцсетях, выступление во Львове и на конкурсе "Нашебачення". Клип на песню должен появиться уже 5 июня.