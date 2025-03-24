Об этом Люленов рассказал в интервью изданию "Апостроф", пишет Show 24. По словам юмориста, ему сказали, что нужно отказаться от молдавского гражданства, чтобы получить украинское.

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Мне сказали, чтобы получить украинское гражданство, нужно отказаться от молдавского, я же хочу, чтобы у меня было и молдавское, и украинское. Надеюсь, что примут такой закон. Пока имею временный вид на жительство, второй шаг – это постоянный вид. Его трудно получить. А уже последний этап – постоянное гражданство,

– пояснил Иван Люленов.

В то же время юморист отметил, что Украина – его вторая Родина, ведь он уже давно здесь живет.

Как родственники и друзья Ивана Люленова отреагировали на войну

Иван Люленов также рассказал, как его родственники и друзья отреагировали на полномасштабное вторжение России против Украины, поскольку в Молдове заметны пророссийские настроения.

Когда была первая волна, очень много молдаван встречали украинцев, помогали и принимали. Когда началась вторая волна, то включилась российская оппозиция и были задействованы российские деньги, соответственно – дискредитация. У нас всегда было очень много российского контента на молдавском телевидении. Альтернативную точку зрения услышать было просто нереально,

– вспомнил юморист.

Люленов отметил, что сейчас в Молдове проевропейская власть и страна пытается ориентироваться на Европу. Однако есть много людей, чьи взгляды формировались на советском и российском контенте.

"Это касается и некоторых моих родственников. Мое же близкое окружение, особенно молодежь, поддерживает Украину. Я стараюсь рассказывать правду о войне тем людям, которые понимают, что происходит", – добавил Иван.

Напомним, что долгое время певица Юля Юрина пытается получить украинское гражданство, но каждый раз ее попытки оказываются тщетными. Исполнительница родом из России, но уже много лет живет в Украине и популяризирует украинскую культуру. В Миграционной службе Украины объяснили, что в условиях полномасштабной войны должны быть веские основания для того, чтобы люди с российским паспортом получили украинское гражданство.