Про це Люленов розповів в інтерв'ю виданню "Апостроф", пише Show 24. За словами гумориста, йому сказали, що потрібно відмовитися від молдавського громадянства, аби отримати українське.

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Мені сказали, аби отримати українське громадянство, потрібно відмовитися від молдавського, я ж хочу, щоб у мене було і молдавське, і українське. Сподіваюсь, що приймуть такий закон. Поки що маю посвідку на тимчасове проживання, другий крок – це постійна посвідка. Її важко отримати. А вже останній етап – постійне громадянство,

– пояснив Іван Люленов.

Водночас гуморист наголосив, що Україна – його друга Батьківщина, адже він вже давно тут живе.

Як родичі та друзі Івана Люленова відреагували на війну

Іван Люленов також розповів, як його родичі та друзі відреагували на повномасштабне вторгнення Росії проти України, оскільки в Молдові помітні проросійські настрої.

Коли була перша хвиля, дуже багато молдаван зустрічали українців, допомагали та приймали. Коли розпочалася друга хвиля, то включилася російська опозиція і були задіяні російські гроші, відповідно – дискредитація. У нас завжди було дуже багато російського контенту на молдавському телебаченні. Альтернативну точку зору почути було просто нереально,

– пригадав гуморист.

Люленов зауважив, що зараз у Молдові проєвропейська влада і країна намагається орієнтуватися на Європу. Проте є багато людей, чиї погляди формувалися на радянському та російському контенті.

"Це стосується і деяких моїх родичів. Моє ж близьке оточення, особливо молодь, підтримує Україну. Я намагаюся розповідати правду про війну тим людям, які розуміють, що відбувається", – додав Іван.

Нагадаємо, що довгий час співачка Юля Юріна намагається отримати українське громадянство, але щоразу її спроби виявляються марними. Виконавиця родом з Росії, але вже багато років живе в Україні та популяризує українську культуру. В Міграційній службі України пояснили, що в умовах повномасштабної війни мають бути вагомі підстави для того, аби люди з російським паспортом отримали українське громадянство.