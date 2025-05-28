Где звучал украинский "Щедрик": три неожиданные киноленты
- Украинская мелодия "Щедрик" звучала в фильмах "Один дома", "Доктор Кто" и "Академия Амберлла".
- Мелодия часто используется во многих культовых лентах, подчеркивая важные моменты.
Мелодия "Щедрик", которую создал украинский композитор, приобрела широкую популярность в мире. Ее можно услышать во многих культовых лентах.
Украинский "Щедрик" неоднократно звучал в фильмах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Отряд киноманов".
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"Один дома"
Это каноническая история потери семейного уюта на Рождество, где мелодия выступает как деталь, сопровождающая главного героя во время его встречи с дедушкой, что пришел слушать внучку в хоре. Это важный и поворотный момент, а присутствие "Щедрика" только подчеркивает святость этого момента.
"Доктор Кто"
Здесь "Щедрик" звучит глубоко в душе заложницы главного злодея, ведь она рождена на Рождество и таким образом Щедрик становится символом этого праздника. Злодей очень точно и удачно задает вопрос, как песня может иметь столько силы?
"Академия Амберлла"
Мелодию можно услышать во второй серии четвертого сезона сериала. Здесь "Щедрик" зазвучал канонично. В сцене, когда Кубка Героев едет в бусике, вдруг с ними случается масштабное ДТП, после чего под Щедрик нам показывают, как они переворачиваются.
Где еще вспоминали "Щедрик": смотрите видео
Однако мелодия звучала и в других культовых лентах. Ее использовали настолько много, что вспомнить все случаи почти невозможно.