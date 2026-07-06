Такого Киева еще не видели: в сети стали вирусными "ожившие" названия районов столицы
Киевские микрорайоны обрели новый визуальный облик благодаря технологиям искусственного интеллекта, и некоторые из них буквально поразили своей остротой.
В социальной сети Threads набирает популярность пост пользовательницы @stitch.bll, которая решила поэкспериментировать с нейронными сетями и сгенерировать изображения столичных микрорайонов, опираясь исключительно на буквальное значение их исторических названий. Результаты оказались настолько атмосферными и необычными, что мгновенно вызвали активное обсуждение среди киевлян.
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Настоящий виноград на Виноградаре и другие "ожившие" районы
Главной изюминкой подборки стал микрорайон Виноградарь. Вместо привычных панельных многоэтажек и современных жилых комплексов искусственный интеллект изобразил уютные, залитые солнцем зеленые склоны, полностью засаженные виноградными плантациями, где среди лоз виднеются аутентичные домики.
Яркая картинка иронично подчеркивает подпись автора: "как я представляла себе Виноградарь".
К слову, исторически название района действительно походит от настоящих виноградников, которые выращивали здесь в начале XX века.
Нейросеть также пофантазировала над другими известными уголками Киева. Борщаговка предстала в виде огромной тарелки с украинским борщом прямо посреди городских улиц.
Теремки превратились в сказочный городок, где вместо обычных многоэтажек стоят изящные деревянные старинные теремы с резными окнами.
Дорогожичи искусственный интеллект воспринял максимально буквально. Район превратился в ультралюксовую VIP-зону, где все вокруг выглядит неоправданно дорого, элитно и сияет золотом.
Оболонь нейросеть безоговорочно ассоциировала с главным брендом района. На изображении массив буквально превратился в сплошной брендинг известной пивной марки.
Голосеевский стал самым забавным районом подборки – из-за буквальной игры слов "голые сеют". ИИ сгенерировал забавных людей без одежды, которые занимаются посевными работами посреди города.
Святошино превратилось в настоящую обитель благодати – ИИ заселил район исключительно праведниками и святыми с нимбами над головой.
Академгородок оправдал свое название на все сто – на улицах этого района теперь можно встретить только толпы почтенных академиков и профессоров в официальных костюмах.
Пост быстро стал вирусным и собрал сотни лайков и комментариев. Жители столицы активно шутят в комментариях, сравнивая сгенерированные ИИ картинки с реальными пробками на дорогах, обещанным годами строительством метро на Виноградарь и повседневным "вайбом" спальных районов.