В социальной сети Threads набирает популярность пост пользовательницы @stitch.bll, которая решила поэкспериментировать с нейронными сетями и сгенерировать изображения столичных микрорайонов, опираясь исключительно на буквальное значение их исторических названий. Результаты оказались настолько атмосферными и необычными, что мгновенно вызвали активное обсуждение среди киевлян.

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Настоящий виноград на Виноградаре и другие "ожившие" районы

Главной изюминкой подборки стал микрорайон Виноградарь. Вместо привычных панельных многоэтажек и современных жилых комплексов искусственный интеллект изобразил уютные, залитые солнцем зеленые склоны, полностью засаженные виноградными плантациями, где среди лоз виднеются аутентичные домики.

Яркая картинка иронично подчеркивает подпись автора: "как я представляла себе Виноградарь".

К слову, исторически название района действительно походит от настоящих виноградников, которые выращивали здесь в начале XX века.

Нейросеть также пофантазировала над другими известными уголками Киева. Борщаговка предстала в виде огромной тарелки с украинским борщом прямо посреди городских улиц.

Как ИИ изобразил Борщаговку / @dexa.lens

Теремки превратились в сказочный городок, где вместо обычных многоэтажек стоят изящные деревянные старинные теремы с резными окнами.

Как ИИ увидел Теремки / @olgaprotopopov

Дорогожичи искусственный интеллект воспринял максимально буквально. Район превратился в ультралюксовую VIP-зону, где все вокруг выглядит неоправданно дорого, элитно и сияет золотом.

Дорогожичи по версии ИИ / @romtori

Оболонь нейросеть безоговорочно ассоциировала с главным брендом района. На изображении массив буквально превратился в сплошной брендинг известной пивной марки.

Как ИИ изобразил Оболонь / @andrii_protsenko_

Голосеевский стал самым забавным районом подборки – из-за буквальной игры слов "голые сеют". ИИ сгенерировал забавных людей без одежды, которые занимаются посевными работами посреди города.

Забавное изображение Голосеевского района / @roko_ua

Святошино превратилось в настоящую обитель благодати – ИИ заселил район исключительно праведниками и святыми с нимбами над головой.

"Святое" Святошино / @roko_ua

Академгородок оправдал свое название на все сто – на улицах этого района теперь можно встретить только толпы почтенных академиков и профессоров в официальных костюмах.

"Оживление" района Святошино / @mr.pizzaiolo

Пост быстро стал вирусным и собрал сотни лайков и комментариев. Жители столицы активно шутят в комментариях, сравнивая сгенерированные ИИ картинки с реальными пробками на дорогах, обещанным годами строительством метро на Виноградарь и повседневным "вайбом" спальных районов.