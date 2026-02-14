"Создавали при свече": отец Гераскевича рассказал, как рисовали "шлем памяти"
- Михаил Гераскевич рассказал, что "шлем памяти" создала украинская художница Ирина Проць в сложных условиях с использованием акрила.
- Шлем содержит портреты более 20 украинских спортсменов, включая взрослых и детей, и стал причиной скандала и дисквалификации на Олимпиаде.
Во время встречи с Владимиром Зеленским, отец и по совместительству тренер Владислава Гераскевича рассказал о том, как создали "шлем памяти". Сам он стал причиной скандала на Олимпиаде и дисквалификации скелетониста с соревнований.
Работу выполнили в рекордно короткие сроки. Об этом стало известно во время встречи Гераскевичей с Зеленским в Мюнхене.
Смотрите также Стали на колено с флагом: украинские лыжники устроили мощную акцию памяти на Олимпиаде
Как создавался "шлем памяти"?
Михаил Гераскевич рассказал, что "шлем памяти" создала украинская художница Ирина Проць. Она имела ограниченное время и ресурсы, поскольку работала в условиях отключений света и обстрелов Киева.
Это ручная работа, которая создавалась при свече, без воды и тепла,
– рассказал Гераскевич старший.
По словам тренера и отца скелетониста, художница не использует в работе акрил, но ради этой работы попробовала. Она смогла справиться за 3 дня.
По словам Владислава Гераскевича, его шлем содержит портреты более 20 украинских спортсменов – взрослые и дети.
Евгений Малышев, биатлонист;
Дмитрий Шарпар, фигурист;
Павел Ищенко, стронгмен;
Максим Галиничев, боксер;
Андрей Куценко, велогонщик;
Алексей Логинов, хоккеист;
Карина Бахур, кикбоксинг;
Никита Козубенко, прыжки в воду;
Роман Полищук, легкая атлетика;
Андрей Яременко, греко-римская борьба;
Тарас Шпук, тренер команды Invictus Games;
Федор Епифанов, фехтование;
Екатерина Троян, легкая атлетика;
Владимир Андрощук, легкая атлетика;
Алексей Хабаров, пулевая стрельба;
Дарья Курдель, танцы;
Иван Кононенко, актер и спортсмен.
Алина Перегудова (ребенок), тяжелая атлетика;
Екатерина Дяченко (ребенок), художественная гимнастика;
Виктория Ивашко (ребенок), дзюдо;
Мария Лебедь (ребенок), спортивные танцы;
Назар Зуй (ребенок), бокс.
За что дисквалифицировали спортсмена?
Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали на Олимпийских играх из-за использования "шлема памяти", который, по версии организаторов, не соответствовал установленным техническим требованиям. Сам спортсмен назвал решение необоснованным и заявил, что после встречи с президентом МОК стороны не смогли прийти к общей позиции.
Он также отметил, что "шлем памяти" имеет символическое значение и посвящен чествованию погибших в войне, а его использование не давало никаких спортивных преимуществ. Гераскевич решил выставить свой шлем на аукцион, чтобы собрать средства для помощи Украине.