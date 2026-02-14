"Создавали при свече": отец Гераскевича рассказал, как рисовали "шлем памяти"

Во время встречи с Владимиром Зеленским, отец и по совместительству тренер Владислава Гераскевича рассказал о том, как создали "шлем памяти". Сам он стал причиной скандала на Олимпиаде и дисквалификации скелетониста с соревнований.

Работу выполнили в рекордно короткие сроки. Об этом стало известно во время встречи Гераскевичей с Зеленским в Мюнхене.

Смотрите также Стали на колено с флагом: украинские лыжники устроили мощную акцию памяти на Олимпиаде

Как создавался "шлем памяти"?

Михаил Гераскевич рассказал, что "шлем памяти" создала украинская художница Ирина Проць. Она имела ограниченное время и ресурсы, поскольку работала в условиях отключений света и обстрелов Киева.

Это ручная работа, которая создавалась при свече, без воды и тепла,

– рассказал Гераскевич старший.

По словам тренера и отца скелетониста, художница не использует в работе акрил, но ради этой работы попробовала. Она смогла справиться за 3 дня.

По словам Владислава Гераскевича, его шлем содержит портреты более 20 украинских спортсменов – взрослые и дети.