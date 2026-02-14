"Створювали при свічці": батько Гераскевича розповів, як малювали "шолом пам'яті"
- Михайло Гераскевич розповів, що "шолом пам'яті" створила українська художниця Ірина Проць в складних умовах з використанням акрилу.
- Шолом містить портрети понад 20 українських спортсменів, включаючи дорослих та дітей, і став причиною скандалу та дискваліфікації на Олімпіаді.
Під час зустрічі із Володимиром Зеленським, батько та за сумісництвом тренер Владислава Гераскевича розповів про те, як створили "шолом пам'яті". Сам він став причиною скандалу на Олімпіаді та дискваліфікації скелетоніста із змагань.
Роботу виконали у рекордно короткі строки. Про це стало відомо під час зустрічі Гераскевичів із Зеленським у Мюнхені.
Як створювався "шолом пам'яті"?
Михайло Гераскевич розповів, що "шолом пам'яті" створила українська художниця Ірина Проць. Вона мала обмежений час та ресурси, оскільки працювала в умовах відключень світла та обстрілів Києва.
Це ручна робота, яка створювалась при свічці, без води і тепла,
– розповів Гераскевич старший.
За словами тренера та батька скелетоніста, художниця не використовує у роботі акрил, але заради цієї роботи спробувала. Вона змогла впоратися за 3 дні.
За словами Владислава Гераскевича, його шолом містить портрети понад 20 українських спортсменів – дорослі та діти.
Євген Малишев, біатлоніст;
Дмитро Шарпар, фігурист;
Павло Іщенко, стронгмен;
Максим Галінічев, боксер;
Андрій Куценко, велогонщик;
Олексій Логінов, хокеїст;
Карина Бахур, кікбоксинг;
Микита Козубенко, стрибки у воду;
Роман Поліщук, легка атлетика;
Андрій Яременко, греко-римська боротьба;
Тарас Шпук, тренер команди Invictus Games;
Федір Єпіфанов, фехтування;
Катерина Троян, легка атлетика;
Володимир Андрощук, легка атлетика;
Олексій Хабаров, кульова стрільба;
Дар'я Курдель, танці;
Іван Кононенко, актор та спортсмен.
Аліна Перегудова (дитина), важка атлетика;
Катерина Дяченко (дитина), художня гімнастика;
Вікторія Івашко (дитина), дзюдо;
Марія Лебідь (дитина), спортивні танці;
Назар Зуй (дитина), бокс.
За що дискваліфікували спортсмена?
Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпійських іграх через використання "шолому пам'яті", який, за версією організаторів, не відповідав встановленим технічним вимогам. Сам спортсмен назвав рішення необґрунтованим і заявив, що після зустрічі з президенткою МОК сторони не змогли дійти спільної позиції.
Він також наголосив, що "шолом пам'яті" має символічне значення і присвячений вшануванню загиблих у війні, а його використання не давало жодних спортивних переваг. Гераскевич вирішив виставити свій шолом на аукціон, щоб зібрати кошти для допомоги Україні.