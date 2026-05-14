В шоке даже итальянцы: какой неожиданный ингредиент добавляют в болоньезе для насыщенного вкуса

Классический соус болоньезе имеет неожиданный ингредиент, который может изменить его вкус - это темный шоколад. Его добавляют, чтобы сделать соус более насыщенным, сбалансированным и глубоким по вкусу.

Болоньезе – это классический итальянский соус, который обычно готовят из мяса, томатов, лука, моркови, сельдерея и ароматных трав. Его вкус должен быть насыщенным, сбалансированным и немного сладковато-пряным. Но иногда даже идеальному рецепту не хватает "глубины". И тут появляется неожиданный ингредиент темный шоколад.

Для чего в болоньезе добавляют темный шоколад?

За кулинарными советами Сhowhound, небольшое количество черного шоколада (70% какао и выше) может значительно улучшить вкус соуса. Его добавляют в конце приготовления примерно за 10 – 15 минут до готовности.

Секрет в том, что горечь шоколада помогает сбалансировать кислотность томатов и делает вкус более насыщенным и гармоничным. В результате соус становится более глубоким по вкусу, а текстура более шелковистой и однородной. Повара отмечают, что шоколад не делает блюдо сладким.

Наоборот, он усиливает мясные и томатные нотки, добавляя легкую горьковатую глубину, которую сложно достичь другими способами. Такой простой трюк уже давно используют в итальянской кухне, но для многих домашних поваров он до сих пор остается неожиданностью.

Как правильно приготовить классическую пасту болоньезе?

Для соуса болоньезе надо:

1 столовая ложка оливкового масла

4 ломтика копченого бекона (мелко нарезать)

2 средние луковицы (мелко нарезать)

2 моркови (мелко нарезать)

2 стебля сельдерея (мелко нарезать)

2 зубчика чеснока (измельчить)

2 – 3 веточки розмарина (измельчить листья)

500 граммов говяжьего фарша

2 банки по 400 граммов томатов в собственном соку

Небольшой пучок базилика

1 чайная ложка сушеного орегано

2 лавровых листа

2 столовые ложки томатной пасты

1 кубик говяжьего бульона

1 красный перец чили (по желанию)

125 миллилитров красного вина

6 черри-помидоров (разрезать пополам)

Для подачи мы кладем 75 граммов пармезана (тертого) + дополнительно 400 граммов спагетти, хрустящий хлеб (по желанию).

Как готовить классическую пасту болоньезе / фото Canva

Пошаговое приготовление:

Обжарка основы

Разогрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте бекон и обжарьте 10 минут до золотистой корочки.

Овощная база

Сделайте огонь меньше и добавьте лук, морковь, сельдерей, чеснок и розмарин. Обжаривайте еще 10 минут, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими.

Мясо

Увеличьте огонь до средне-высокого, добавьте фарш и готовьте 3 – 4 минуты, пока он полностью не подрумянится.

Соус

Добавьте томаты, базилик (частично), орегано, лавровый лист, томатную пасту, бульон, перец чили (по желанию), красное вино и черри-помидоры. Хорошо перемешайте, разбивая томаты ложкой.

Томление

Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и тушите под крышкой примерно 1 час 15 минут, периодически помешивая. Соус должен стать густым и насыщенным.

Завершение

Добавьте тертый пармезан, проверьте вкус и приправы. Когда соус почти готов, сварите спагетти по инструкции на упаковке. Смешайте пасту с соусом или подай сверху. Посыпьте пармезаном и украсьте базиликом. По желанию добавьте хрустящий хлеб.

После итальянской классики вам точно стоит попробовать что-то не менее интересное, но уже из украинской кухни – известные пирожки с "песком" с Полтавщины. "Песком" здесь называют необычную рассыпчатую начинку, которая по текстуре напоминает влажный песок. Ее готовят из смальца, к которому постепенно добавляют муку и обжаривают до золотистого цвета.

В результате получается простая, но очень сытная масса, которую традиционно использовали для пирожков и даже вареников в разных районах Полтавщины. Вкус этих пирожков довольно необычный и хорошо запоминающийся: мягкое тесто с легкой сладостью сочетается с солоноватой, рассыпчатой начинкой. Именно контраст вкусов делает это блюдо особенным. Они получаются очень сытными, поэтому даже нескольких штук достаточно для полноценного перекуса.