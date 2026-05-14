В шоке даже итальянцы: какой неожиданный ингредиент добавляют в болоньезе для насыщенного вкуса
Классический соус болоньезе имеет неожиданный ингредиент, который может изменить его вкус - это темный шоколад. Его добавляют, чтобы сделать соус более насыщенным, сбалансированным и глубоким по вкусу.
Болоньезе – это классический итальянский соус, который обычно готовят из мяса, томатов, лука, моркови, сельдерея и ароматных трав. Его вкус должен быть насыщенным, сбалансированным и немного сладковато-пряным. Но иногда даже идеальному рецепту не хватает "глубины". И тут появляется неожиданный ингредиент темный шоколад.
Для чего в болоньезе добавляют темный шоколад?
За кулинарными советами Сhowhound, небольшое количество черного шоколада (70% какао и выше) может значительно улучшить вкус соуса. Его добавляют в конце приготовления примерно за 10 – 15 минут до готовности.
Секрет в том, что горечь шоколада помогает сбалансировать кислотность томатов и делает вкус более насыщенным и гармоничным. В результате соус становится более глубоким по вкусу, а текстура более шелковистой и однородной. Повара отмечают, что шоколад не делает блюдо сладким.
Наоборот, он усиливает мясные и томатные нотки, добавляя легкую горьковатую глубину, которую сложно достичь другими способами. Такой простой трюк уже давно используют в итальянской кухне, но для многих домашних поваров он до сих пор остается неожиданностью.
Как правильно приготовить классическую пасту болоньезе?
Для соуса болоньезе надо:
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 4 ломтика копченого бекона (мелко нарезать)
- 2 средние луковицы (мелко нарезать)
- 2 моркови (мелко нарезать)
- 2 стебля сельдерея (мелко нарезать)
- 2 зубчика чеснока (измельчить)
- 2 – 3 веточки розмарина (измельчить листья)
- 500 граммов говяжьего фарша
- 2 банки по 400 граммов томатов в собственном соку
- Небольшой пучок базилика
- 1 чайная ложка сушеного орегано
- 2 лавровых листа
- 2 столовые ложки томатной пасты
- 1 кубик говяжьего бульона
- 1 красный перец чили (по желанию)
- 125 миллилитров красного вина
- 6 черри-помидоров (разрезать пополам)
Для подачи мы кладем 75 граммов пармезана (тертого) + дополнительно 400 граммов спагетти, хрустящий хлеб (по желанию).
Пошаговое приготовление:
- Обжарка основы
Разогрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте бекон и обжарьте 10 минут до золотистой корочки.
- Овощная база
Сделайте огонь меньше и добавьте лук, морковь, сельдерей, чеснок и розмарин. Обжаривайте еще 10 минут, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими.
- Мясо
Увеличьте огонь до средне-высокого, добавьте фарш и готовьте 3 – 4 минуты, пока он полностью не подрумянится.
- Соус
Добавьте томаты, базилик (частично), орегано, лавровый лист, томатную пасту, бульон, перец чили (по желанию), красное вино и черри-помидоры. Хорошо перемешайте, разбивая томаты ложкой.
- Томление
Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и тушите под крышкой примерно 1 час 15 минут, периодически помешивая. Соус должен стать густым и насыщенным.
- Завершение
Добавьте тертый пармезан, проверьте вкус и приправы. Когда соус почти готов, сварите спагетти по инструкции на упаковке. Смешайте пасту с соусом или подай сверху. Посыпьте пармезаном и украсьте базиликом. По желанию добавьте хрустящий хлеб.
