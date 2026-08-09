В 1984 году этот рок-хит звучал повсюду: сегодня он стал символом целой эпохи

К лету 1985 года британский дуэт Tears for Fears уже был одной из самых популярных групп в мире. Наибольшую роль в этом сыграла песня "Shout", которая стала настоящим прорывом для музыкантов и принесла им мировое признание.

Композицию написали Роланд Орзабал, Иэн Стэнли и Курт Смит. Она вошла во второй студийный альбом "Songs from the Big Chair", который существенно отличался от дебютной пластинки группы более масштабным и разнообразным звучанием, пишет Parade.

В чем феномен песни "Shout"

На момент выхода сингла Орзабалу было всего 23 года. Именно его вокал, мощный припев и главная идея песни об эмоциональном освобождении сделали "Shout" визитной карточкой Tears for Fears.

Впоследствии Орзабал рассказывал в интервью, что сначала у него был только припев и ритм, заимствованный из песни группы Talking Heads с альбома "Remain in Light". По его словам, клавишник Иэн Стэнли и продюсер Крис Хьюз доработали этот ритм, добавив характерный флейтовый мотив, а предложенная Стэнли последовательность нот вдохновила его на создание мелодии куплета.

Tears For Fears – "Shout": смотрите видео

Помимо яркого звучания, "Shout" запомнилась и своим содержанием. Орзабал объяснял, что песня не призывает к гневу или конфронтации. Наоборот, она посвящена идее не скрывать собственные эмоции, а выражать их.

Можно было наблюдать медленный переход от личной точки зрения к более социальной и политической,

– заявил Орзабал.

Слушатели по всему миру высоко оценили новую работу Tears for Fears. "Shout", выпущенная в качестве второго сингла с альбома, возглавила Billboard Hot 100, заняла четвертое место в британском чарте синглов и стала номером один во многих других странах.

Также она вошла в число самых успешных синглов 1985 года и помогла альбому "Songs from the Big Chair" добиться международного успеха.

Группа Tears for Fears / Фото GettyImages

Прошло более четырех десятилетий, но композиция до сих пор остается одним из самых известных рок-хитов 1980-х. Она регулярно звучит на радио, появляется в фильмах и телешоу, а также неоднократно получала новые версии в исполнении различных артистов.

Сам Орзабал признавался в интервью журналу Classic Pop Mag, что с годами его личное восприятие песни изменилось. В то же время он назвал "Shout" прекрасной композицией для завершения концертов, ведь она вызывает сильные эмоции у поклонников.