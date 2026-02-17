Сколько чашек кофе ежедневно пьют по всему миру

Кофе – любимый горячий напиток для многих. Он уже давно превратился в значительную часть субкультуры и любимый ритуал.

Кофе в разных формах и вариациях пьют по всему миру. Об этом пишет Gemini.

Сколько кофе пьют ежедневно?

Дома и в кафе по одной чашке или по несколько за день – кофе пьют очень разные люди, которых часто объединяет именно любовь к этому напитку. Ежедневно в мире выпивают просто невероятное количество кофе.

Цифра действительно впечатляет: каждый день в мире потребляют более 2,2 миллиардов чашек кофе. Это показывает, что продукт действительно пользуется спросом, однако часто люди пьют кофе не только ради вкуса, но и ради атмосферы и определенного ощущения уюта.



Кофе пьют в невероятных количествах / Фото Pexels

Если считать, что 2,2 миллиарда чашек кофе, где кодна имеет 200 миллилитров, то получается, что ежедневно люди выпивают 500 миллионов литров кофе.

К слову, оказывается, за целый год одно кофейное дерево дает урожай, из которого получается лишь фунт (500 граммов) обжаренных зерен, пишет Tasting Table.

То, что мы называем "кофейными зернами", на самом деле является семенами, которое формируется внутри плодов, которые похожи по размеру и цвету на вишни. После нескольких лет роста дерево ежегодно может давать примерно 2000 ягод. В каждой из них – по 2 семечка.

Кто пил от 20 чашек кофе в день?