Не просто украшение: кого олицетворяют загадочные скульптуры на крыше Львовской политехники

Главный корпус Львовской политехники трудно спутать с другими зданиями города. Величественные колонны, массивный фасад и необычные каменные фигуры на крыше делают его похожим на настоящий европейский дворец. Однако эти скульптуры разместили там не только ради красоты – каждая из них имеет собственное значение и связана с историей университета.

Над главным входом можно увидеть три аллегорические фигуры, олицетворяющие инженерию, архитектуру и механику. Именно эти направления легли в основу первого учебного заведения, из которого выросла современная Львовская политехника, пишет 24 Канал.

Кого изображают скульптуры на фасаде университета

Каменная композиция расположена на аттике главного корпуса – декоративной верхней части фасада над колоннами центрального входа. Она состоит из трех аллегорических фигур, каждая из которых символизирует отдельную область знаний.

Скульптуры на Львовской политехнике / spadok.org.ua

Инженерия – олицетворяет технические знания, изобретательство и практическое применение науки.

Архитектура – символизирует искусство проектирования зданий и создания гармоничного пространства.

Механика – представляет науку о движении, силах и работе машин.

Как объяснял ведущий специалист Центра продвижения Львовской политехники Орест Лильо, эти три фигуры символизируют основные факультеты, которые изначально размещались в здании.

Под композицией также можно увидеть латинскую надпись "Litteris et Artibus", что переводится как "Наукам и искусствам". Она подчеркивает образовательное и культурное предназначение учреждения.

Кто создал скульптуры и когда появился главный корпус

Автором каменной композиции является Леонард Маркони – известный львовский скульптор итальянского происхождения, живший в 1835 – 1889 годах. Он работал над оформлением многих зданий города, а его работы стали частью архитектурного облика Львова.

Маркони тесно сотрудничал с архитектором Юлианом Захариевичем, который спроектировал главный корпус Политехники. Скульптор преподавал в учебном заведении, возглавлял кафедру рисования и моделирования, а впоследствии – отдел строительства.

Само здание возводилось в 1873 – 1877 годах. К работам ежедневно привлекали более 600 человек, а общая стоимость проекта составила 1 миллион 300 тысяч ринских. Торжественное открытие состоялось в ноябре 1877 года.