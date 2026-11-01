Не просто прикраса: кого уособлюють загадкові скульптури на даху Львівської політехніки

Над головним входом можна побачити три алегоричні фігури, які уособлюють інженерію, архітектуру та механіку. Саме ці напрями стали основою першого навчального закладу, з якого виросла сучасна Львівська політехніка, пише 24 Канал.

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Кого зображують скульптури на фасаді університету

Кам'яна композиція розташована на аттику головного корпусу – декоративній верхній частині фасаду над колонами центрального входу. Вона складається з трьох алегоричних постатей, кожна з яких символізує окрему галузь знань.

Скульптури на Львівській політехніці / spadok.org.ua

Інженерія – уособлює технічні знання, винахідництво та практичне застосування науки.

Архітектура – символізує мистецтво проєктування будівель і створення гармонійного простору.

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Механіка – представляє науку про рух, сили та роботу машин.

Як пояснював провідний фахівець Центру промоції Львівської політехніки Орест Лильо, ці три фігури символізують основні факультети, які спочатку розміщувалися в будівлі.

Під композицією також можна побачити латинський напис "Litteris et Artibus", що перекладається як "Наукам і мистецтвам". Він підкреслює освітнє та культурне призначення закладу.

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Хто створив скульптури та коли з'явився головний корпус

Автором кам'яної композиції є Леонард Марконі – відомий львівський скульптор італійського походження, який жив у 1835 – 1889 роках. Він працював над оздобленням багатьох будівель міста, а його роботи стали частиною архітектурного обличчя Львова.

Марконі тісно співпрацював з архітектором Юліаном Захарієвичем, який спроєктував головний корпус Політехніки. Скульптор викладав у навчальному закладі, очолював кафедру рисунку та моделювання, а згодом – відділ будівництва.

Саму будівлю зводили протягом 1873 – 1877 років. До робіт щодня залучали понад 600 людей, а загальна вартість проєкту становила 1 мільйон 300 тисяч ринських. Урочисте відкриття відбулося в листопаді 1877 року.