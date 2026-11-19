Обычно собаки помогают хозяевам найти тапочки, приносят игрушки или выполняют команды. Но одна лабрадорша удивила гораздо более необычным умением – она самостоятельно развешивает белье на веревке и ловко пользуется прищепками.

Четвероногая помощница не просто развлекла пользователей сети, но и установила рекорд Гиннеса. Как ей удалось освоить такой необычный навык, рассказали на сайте guinnessworldrecords.com.

Лабрадорша Джава установила необычный рекорд

Джава живет в США, в городе Канзас-Сити. Ее хозяйка Лиза Рикардс научила собаку не просто приносить вещи, но и пользоваться прищепками. Для этого лабрадорша должна зажать прищепку зубами, открыть ее, правильно разместить на веревке и отпустить.

21 марта 2026 года Джава продемонстрировала свой навык во время рекордной попытки. За одну минуту она смогла повесить на веревку восемь прищепок.

Именно такой результат официально зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса.

Талант в семье

Оказалось, что Джава – не единственная в семье с особыми способностями. Ее мама и бабушка также проходили обучение, чтобы стать собаками-помощниками.

Сама Лиза Рикардс имеет многолетний опыт дрессировки собак, поэтому необычный талант лабрадора – результат длительной работы и тренировок.

История Джавы стала одной из необычных рекордных историй 2026 года, о которых вспомнили в преддверии Всемирного дня рекордов Гиннеса, отмечаемого 19 ноября.

Интересно, что среди украинцев есть рекордсмены, которые смогли удивить мир своими умениями.