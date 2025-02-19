Похороны совы из Duolingo стали новым трендом в TikTok: мемы заполонили сеть

В TikTok набирает популярность вирусный тренд, в котором пользователи "хоронят" знаменитую зеленую сову из Duolingo. Видео с похоронами культового персонажа заполонили платформу.

В своих видео пользователи имитируют скорбные церемонии, несут воображаемый гроб и прощаются с персонажем, который годами напоминал им об изучении языков. 24 Канал собрал самые яркие реакции на смерть совы Дуо в TikTok.

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Как в TikTok реагируют на смерть совы Doulingo

Новый вирусный тренд заполонил TikTok – пользователи инсценируют похороны зеленой совы с Duolingo, которая годами преследовала их напоминаниями об уроках. В своих видео люди одеваются в черное, рыдают возле символических "могил" и несут воображаемый гроб под траурную музыку.

Пользователи "оплакивают" смерть Doulingo: смотрите видео

MrBeast пришел к "могиле" совы Дуо: смотрите видео

Другие маскоты реагируют на смерть совы Doulingo: смотрите видео

Мем появился сразу после того, как в соцсетях появилась информация о том, что сова Дуо умерла. Некоторые компании присоединились к популярному тренду и начали обыгрывать причину смерти известного маскота.

KFC в Великобритании сняли свою причину смерти совы Doulingo: смотрите видео

KFC во Франции также сделали мем о причине смерти совы Дуо: смотрите видео

Издание Metro считает, что сова Doulingo погибла в результате аварии: смотрите видео

#duolingo #breakingnews #language ♬ Very Sad - Enchan @metrouk In a sad update, @duolingo has revealed the cause of death of their mascot, Duo, showing on TikTok that the owl died in a car accident. They said in a statement: 'We can confirm the statements in our recent social posts are true.' 'There is an ongoing investigation that we cannot comment on extensively at this time.' We took all those language lesson reminders for granted. #fyp

Не отстает от тренда и официальный TikTok-аккаунт Doulingo, который активно публикует видео и обыгрывает тему смерти своей совы.

Сова Doulingo умерла: смотрите видео

Официальный аккаунт Doulingo в TikTok обыграл смерть совы Дуо: смотрите видео

Сову Дуо готовятся "провести в последний путь": смотрите видео

Видео с реакцией на известие о смерти совы Дуо собирают миллионы просмотров, а в комментариях пользователи шутят, что теперь могут спать спокойно, не боясь очередного напоминания о пропущенном уроке.

Что известно о смерти совы Doulingo

Накануне команда Duolingo сделала неожиданное заявление о том, что их знаменитый символ, зеленая сова Дуо, умерла. В компании отметили, что расследуют причины смерти совы.

Одной из причин смерти называют пользователей, которые слишком часто пропускали уроки. Также представители компании призвали воздержаться от ненависти к сове, которая стала мемом благодаря своим назойливым напоминаниям.

В своем обращении Duolingo предложил тем, кто хочет выразить негатив о сове, указать номер своей кредитной карты, чтобы они могли подписать пользователя на Duolingo Max в память о Дуо.

К тому же в знак этого "трагического" момента Duolingo изменил профильные изображения в соцсетях, а также обновил пиктограмму приложения – вместо привычных глаз Duo теперь изображены кресты.

Впрочем, не все верят в "смерть" Duolingo. Некоторые предполагают, что это маркетинговый ход, призванный привлечь внимание к приложению, которое остается одним из самых популярных в мире для изучения языков.

К тому же Duolingo известен своим креативным подходом к контенту. Поэтому многие уверены, что эта история – только начало новой маркетинговой кампании.