Сретение Господне: история праздника и народные приметы
- Сретение Господне символизирует встречу человечества с Богом.
- На Сретение люди пытались предсказать погоду на весну и лето по приметам, такими как ясная погода или наличие сосулек.
Сретение Господне – один из древнейших христианских праздников, который символизирует встречу человечества с Богом. Его отмечают на 40-й день после Рождества в память о принесении младенца Иисуса в Иерусалимский храм.
О происхождении и истории праздника Сретения Господня рассказывает "Духовное величие Львова".
Смотрите также Где можно увидеть самую старую украинскую церковь в Европе
Какова история праздника Сретения?
Сретение Господне посвящено принесению младенца Иисуса в храм в Иерусалиме, когда Мария и Иосиф выполнили предписание Моисеева закона о посвящении первородного сына Богу.
Это событие произошло на сороковой день после Рождества Христова и было описано евангелистом Лукой. В храме Спасителя встретили праведный старец Симеон и пророчица Анна.
Симеон, которому Святым Духом было открыто, что он не умрет, пока не увидит Мессию, взял Младенца на руки и произнес молитву: "Ныне, Владыка, можешь отпустить слугу твоего по слову твоему в мире, ибо глаза мои видели твое спасение, что ты приготовил перед всеми народами; свет на просвещение язычникам, и славу твоего народа – Израиля" (Лк. 2:29–32).
"Сретение" / Фрагмент алтаря "Маэста"
Эти слова часто звучат во время богослужений, а также сопровождают обряд воцерковления во время Крещения, когда ребенка впервые вносят в святилище храма.
Кроме того, Сретение Господне является Всемирным днем богопосвященной жизни, который в 1997 году ввел Папа Иоанн Павел II. В этот день Церковь чтит праведного Симеона и пророчицу Анну, а также всех богопосвященных лиц – монахов и монахинь, которые откликнулись на Божье призвание и посвятили Ему свою жизнь.
Праздником Сретения завершается сорокадневный рождественский период, после чего Церковь постепенно начинает готовиться к Великому посту.
Какие есть приметы на Сретение Господне?
Как сообщает Chas.News, наши предки по погоде на Сретение пытались предсказать то, какой будет будущая весна, лето и урожай:
- ясная и теплая погода предвещала хороший урожай;
- оттепель обещала позднюю и дождливую весну;
- сильная метель предсказывала также задержку весны;
- теплый день предсказывал раннюю и теплую весну;
- большие сосульки, свисавшие с крыш, предвещали богатый урожай кукурузы;
- ясное небо накануне праздника обещало щедрый урожай фруктов и ягод;
- солнечная и безветренная погода была хорошим предзнаменованием для пасечников;
- дождь на Сретение предсказывал жаркое лето, а снег – поздние заморозки весной.
Также наши предки верили, что если ночью видно много звезд, весна придет поздно.
Когда отмечают Сретение по новому календарю?
В 2026 году Сретение Господне в Украине будут праздновать 2 февраля. Изменение даты связано с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь.
Вследствие этого все неподвижные церковные праздники сместились на 13 дней назад. Поэтому Сретение, которое ранее отмечали 15 февраля, теперь приходится на начало месяца.
В то же время для верующих, которые продолжают придерживаться юлианского календаря, дата праздника остается неизменной.