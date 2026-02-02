О происхождении и истории праздника Сретения Господня рассказывает "Духовное величие Львова".

Какова история праздника Сретения?

Сретение Господне посвящено принесению младенца Иисуса в храм в Иерусалиме, когда Мария и Иосиф выполнили предписание Моисеева закона о посвящении первородного сына Богу.

Это событие произошло на сороковой день после Рождества Христова и было описано евангелистом Лукой. В храме Спасителя встретили праведный старец Симеон и пророчица Анна.

Симеон, которому Святым Духом было открыто, что он не умрет, пока не увидит Мессию, взял Младенца на руки и произнес молитву: "Ныне, Владыка, можешь отпустить слугу твоего по слову твоему в мире, ибо глаза мои видели твое спасение, что ты приготовил перед всеми народами; свет на просвещение язычникам, и славу твоего народа – Израиля" (Лк. 2:29–32).

"Сретение" / Фрагмент алтаря "Маэста"

Эти слова часто звучат во время богослужений, а также сопровождают обряд воцерковления во время Крещения, когда ребенка впервые вносят в святилище храма.

Кроме того, Сретение Господне является Всемирным днем богопосвященной жизни, который в 1997 году ввел Папа Иоанн Павел II. В этот день Церковь чтит праведного Симеона и пророчицу Анну, а также всех богопосвященных лиц – монахов и монахинь, которые откликнулись на Божье призвание и посвятили Ему свою жизнь.

Праздником Сретения завершается сорокадневный рождественский период, после чего Церковь постепенно начинает готовиться к Великому посту.

Какие есть приметы на Сретение Господне?

Как сообщает Chas.News, наши предки по погоде на Сретение пытались предсказать то, какой будет будущая весна, лето и урожай:

ясная и теплая погода предвещала хороший урожай;

оттепель обещала позднюю и дождливую весну;

сильная метель предсказывала также задержку весны;

теплый день предсказывал раннюю и теплую весну;

большие сосульки, свисавшие с крыш, предвещали богатый урожай кукурузы;

ясное небо накануне праздника обещало щедрый урожай фруктов и ягод;

солнечная и безветренная погода была хорошим предзнаменованием для пасечников;

дождь на Сретение предсказывал жаркое лето, а снег – поздние заморозки весной.

Также наши предки верили, что если ночью видно много звезд, весна придет поздно.

Когда отмечают Сретение по новому календарю?